Yoğurt kovasında yakalanan uyuşturucuya 2 tutuklama

Elbistan'da, polisin yoğurt kovasında ele geçirdiği rekor düzeydeki sentetik uyuşturucu ile ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeni sanayi sitesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada, yoğurt kovasının içerisinde, bugüne kadar tek seferde yakalanan 1 kilo 230 gram metemfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Uyuşturucu madde ile ilgili olarak M.İ. adlı şüpheliyi gözaltına alan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, soruşturmanın devamında bir bağ evine operasyon düzenledi. Operasyonda metamfetamin adlı sentetik uyuşturucuyu Gaziantep’ten Elbistan’ getirdiği belirtilen M.K. isimli şahıs da gözaltına alındı. Operasyon sonucunda rekor düzeydeki sentetik uyuşturucu ile birlikte 106 adet tabanca mermisi ve 16 adet de av tüfeği fişeği ile 2 de hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler M.İ. ve M.K., çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgisi olduğu gerekçesi ile firari olan bir şahsın da yakalanması ile ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.