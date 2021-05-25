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Yoğurt kovasında uyuşturucu satanlara 17 yıl hapis cezası

Elbistan'da, polisin yoğurt kovasında ele geçirdiği 1 kilo 230 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu ile ilgili olarak tutuklanan 2 şüpheli toplam 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yoğurt kovasında uyuşturucu satanlara 17 yıl hapis cezası
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Elbistan’da, 17 Kasım 2019’da meydana gelen olayda, sanayi sitesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada, yoğurt kovasının içerisinde bugüne kadar tek seferde yakalanan 1 kilo 230 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan olarak M.İ. ve M.K. adlı şüpheliler çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

Uyuşturucu madde ticareti ile ilgili olarak sanıklar hakkında Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya, tutuklu yargılanan sanıklar M.K. ve M.İ. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme heyeti, sanıkların son savunmasının ardından kararını açıkladı. Mahkeme, sanıklara toplam 17 yıl hapis ve 16’şar bin TL de idari para cezası verilmesine hükmetti.

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Yoğurt Kovasında Uyuşturucu Satanlara 17 Yıl Hapis Cezası