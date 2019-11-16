Yoğurt kovasında rekor miktarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Ele geçirilen uyuşturucunun, bugüne kadar Elbistan'da tek seferde yakalanan en yüksek miktardaki metamfetamin olduğu bildirildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına büyük darbe vurdu. Polisin dikkati, dünya üzerinde hızla yayılan, çok zararlı ve tehlikeli bir uyuşturucu madde olan metamfetaminin, özellikle gençleri zehirlemesinin önüne geçti. Edinilen bilgiye göre, yeni sanayi sitesi civarında rutin devriye görevini ifa eden polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, yoğurt kovasının içine gizlenmiş olarak 1 kilogram metamfetamin (ateş-buz) ile 6 gram esrarın yanı sıra, aracın değişik yerlerinde 83 adet 9 mm tabanca fişeği,17 adet tüfek kartuşu ile uyuşturucu madde tartmakta kullanılan 2 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan 39 yaşındaki M.İ. isimli şahıs, işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne götürüldü. M.İ.'nin, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince bir süredir de takip edildiği bildirildi.