Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisiyle bölge beyaza büründü. Elbistan'da kendini yağmur olarak gösteren soğuk hava, Göksun'da yoğun kar yağışına neden oluyor. Yoğun kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Elbistan-Göksun karayolunda da kar yağışı etkili olurken; bölgenin en önemli şehirlerarası arteri olan Göksun-Kayseri yolu ise kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Elbistan-Nurhak ve Elbistan-Malatya karayolunda ise ulaşım sorunsuz bir şekilde devam ediyor.

Akşam saatlerinden itibaren bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Göksun-Kayseri yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı Göksun-Elbistan karayolunda da sürücülere zor anlar yaşatıyor.