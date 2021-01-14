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Yoğun kar ulaşımda aksamalara neden oluyor

Akşam saatlerinden itibaren bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Göksun-Kayseri yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı Göksun-Elbistan karayolunda da sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Yoğun kar ulaşımda aksamalara neden oluyor
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 Akşam saatlerinden itibaren bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Göksun-Kayseri yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı Göksun-Elbistan karayolunda da sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisiyle bölge beyaza büründü. Elbistan'da kendini yağmur olarak gösteren soğuk hava, Göksun'da yoğun kar yağışına neden oluyor. Yoğun kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Elbistan-Göksun karayolunda da kar yağışı etkili olurken; bölgenin en önemli şehirlerarası arteri olan Göksun-Kayseri yolu ise kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Elbistan-Nurhak ve Elbistan-Malatya karayolunda ise ulaşım sorunsuz bir şekilde devam ediyor.

Yerel Manşetler
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