Yoğun bakım yatak kapasitesine takviye

Covid-19 salgını kapsamında pandemi hastanesine dönüştürülen Elbistan Devlet Hastanesi, çevre ilçelerdeki hastalara hizmet veren merkez konumuna geldi. Pandemi sürecinde büyük bir yükü omuzlayan Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki yoğun bakım yatak kapasitesinin arttırılması ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’na yapılan başvuru olumlu sonuçlandı. Bu süreçte, Covid-19 pandemisine de bağlı olarak artan yoğun bakım yatak ihtiyacı için hastanede gerekli altyapı hazırlıkları tamamlandı. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, hastanedeki fiziki şartlar ile hizmet, personel ve donanımla ilgili düzenlemelerin yapılmasını is asgari standartların oluşmasıyla birlikte pandemi süresince kullanılmak üzere 355 yataklı A2 Grubu hizmet rolünde olan Elbistan Devlet Hastanesi bünyesinde 1.seviye erişkin yoğun bakım servisinin 5 yatak artırılmasını,13 yataklı 2.seviye erişkin yoğun bakım servisinin 3. seviyeye yükseltilmesini ve 2.seviyede 9 yataklı erişkin yoğun bakım servisi yapılandırılmasının uygun olduğu kararını verdi.

Bu kararın ardından Elbistan Devlet Hastanesi’nde normal 3. basamak yoğun bakım yatak sayısı 10, Covid-19 3. basamak yoğun bakım yatak kapasitesi 13, Covid-19 2. basamak yoğun bakım yatak sayısı 9 ve normal 1.basamak yoğun bakım sayısı da 10 olarak belirlendi.

Atanan doktorlar göreve başlıyor

Sağlık Bakanlığı’nın 94. Dönem Devlet Yükümlülüğü kurasında Elbistan Devlet Hastanesi’ne atanan 5’i uzman hekim toplam 19 doktor da peyderpey görevine başlıyor.

Elbistan Devlet Hastanesi’ne Ali Gedikli, Cihat Havan, Hasan Ölç, Hüseyin Macit, Mehmet Emin Öztürk, Merve Gül Yılmaz, Muhammed Kasım Uğur, Nurullah Seçilmiş, Serhat Aras, Tuğba Söyler, Tuğrul Demireğen, Zülküf Sergen Ünlü, Ömer Faruk Baba ve Şaban Günal tabip olarak atanmıştı. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Anıl Cemre Ökmen, İç Hastalıkları Uzmanı Emrah Çay, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Zehra Demirbaş, Göz Hastalıkları Uzmanı Zehra Çetinkaya ve Nöroloji Uzmanı Ümit Satılmış, Elbistan Devlet Hastanesi’ne atanan uzman hekimler olmuştu.

Ataması yapılan doktorlardan birçoğu görevine başlarken, mehil müddetlerinin dolmasıyla birlikte diğer doktorların da kısa süre içinde kadroya katılacağı bildirildi.