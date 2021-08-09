YKS sınavında Türkiye derecesi yapan öğrenciler ödüllendirildi

Elbistan Fen Lisesi öğrencileri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) rakiplerini geride bırakarak Türkiye derecesine imza atmışlardı. Şehrimizi gururlandıran başarılı öğrencilere, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde ödül töreni düzenlendi.

Törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, öğrencilerle bir süre gelecek hedefleri ve yükseköğrenim planları hakkında sohbet etti. Bayazıt, ilçemizi gururlandıran bu başarılarından dolayı öğrencileri kutlayarak bundan sonraki hayatlarında ve öğrenimlerinde başarılar diledi.

Elbistan Fen Lisesi öğrencilerinin başarıları ve Türkiye derecelerinden dolayı okul müdürü Mikail Şahin nezdinde tüm müdür yardımcılarını ve okul personeline tebriklerini ileten İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayazıt, “Öğrencimizin Türkiye sıralamasında dereceye girmesi bizleri gururlandırdı. İdari anlamda değişen kadro, arkadaşlarımızın istekli olması, öğretmenlerimizin ilgileri bu başarıyı getirdi. Bu başarı tesadüfi değil, büyük bir emeğin sonucunda ortaya çıktı. Okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz fedakârane çalışıyorlar. İnşallah daha güzel sonuçlar elde edeceğiz. Sınavda büyük bir başarı gösteren öğrencimizin yetiştirilmesinde başta idarecilerimize, Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öğrencimize eğitim hayatında başarılar diliyorum” dedi.

Elbistan Fen Lisesi Müdürü Mikail Şahin, “Okulumuz hem Elbistan'ın hem de bölgenin en önemli eğitim öğretim yuvası olmaya devam etmektedir. YKS sonuçlarında elde ettiğimiz başarılar bizleri çok mutlu etti. İlk 1000 haricinde de birçok öğrencimiz çok güzel sonuçlar elde etmişlerdir. Hiç bir emek karşılıksız kalmaz. Öğrencilerimizi yürekten kutluyoruz. Ailelerimizi tebrik ediyor ve hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.

Türkiye dereceleri yapan öğrencilerimiz başarıyı tutarlı ve düzenli çalışmayla yakaladılar. Şu anda okulumuzda 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için 12.sınıflara yönelik okulumuzda yüz yüze eğitim Destekleme ve Yetiştirme Kursumuzu devam ettiriyoruz. Öğrencilerimizin başarıları öğretmenlerimizin başarısı, müdür yardımcılarımızın başarısıdır. Öğrencilerimizin başarısı pansiyon aşçımızdan tutun, güvenlikçimizden destek hizmetleri personelimize kadar Elbistan Fen Lisesinin tüm personelinin başarısıdır. Başarının paydaşı tüm müdür yardımcılarıma, öğretmenlerime, velilerimize ve personellerime teşekkür ediyorum. Gelecek yıllarda çok daha iyi yerlerde olacağız ve kendi rekorlarımızı ve başarı çıtamızı daha yukarıya taşıyacağız Fedakârlıklarla emek veren başta müdür yardımcılarımız olmaz üzere öğretmenlerimize ve tüm çalışan personelimize teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine yüreğine sağlık” şeklinde konuştu.

Daha sonra YKS sınavında Türkiye derecesi yapan öğrenciler için hazırlanan ödüller, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt tarafından öğrencilere takdim edildi.