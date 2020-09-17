YKS ek tercih işlemleri başladı. YKS ek yerleştirme kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesinde yayımlandı. Adaylar, tercihlerini 17-23 Eylül tarihlerinde ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden ya da mobil uygulamasını kullanarak yapabilecek. Ek yerleştirmede adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Ek yerleştirme başvuru ücreti ise 20 TL olarak belirlendi. Ek yerleştirme ücreti, 24 Eylül 2020 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecek. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak.

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.