Yılmaz’dan öğretmenlere ‘Öğretmen Olmak’ semineri

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı seminere, ilçede görev yapan tüm idareci ve öğretmenler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan seminerin açılış konuşmasını Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç yaptı. Turaç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Tüm meslektaşlarımın 2019-2020 eğitim öğretim yılını tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Değerli meslektaşlarım, 2023 vizyonunda da belirtildiği gibi hiçbir sistemin kalitesi o sistemi uygulayan öğretmenin kalitesinden daha üstün olamaz. O nedenle bu yıl Ekinözü'nde Sayın Müdürümüzün liderliğinde 2023 vizyon belgesine uygun olarak yazacağımız başarı hikayelerinin gerçek kahramanları olacak siz değerli meslektaşlarım için bugün bir fırsat günüdür. Çünkü hiçbir kitapta yazmayan, yaşanılarak öğrenilebilen tecrübe ürünü çok değerli bilgileri sayın müdürümüzden dinleyeceğiz. En iyi öğretmen sürekli öğrenci kalabilen öğretmendir. Bu nedenle sizlere sayın müdürümüzü dikkatle ve ilgiyle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bu güzel desteği ve paylaşımı için kendilerine her bir meslektaşım adına bir kez daha teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.”

Seminerin konuşmacısı Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ise, kendi yaşamından çok etkili örneklerle süsleyerek anlattığı tecrübeleri ile salonda zaman zaman çok duygusal anların yaşanmasına vesile oldu.

Eğitim öğretim yılı başında tüm öğretmenler ve milli eğitim camiası için etkili bir motivasyon çalışması olan seminerde Yılmaz, iyi bir öğretmen olabilmenin ilk şartının iyi bir insan olmak olduğuna dikkati çekti.

Yılmaz, “İşimiz gücümüz eğitim desturu ile çalışmaktır. Bize emanet edilen çocukların bu ülke için, bu millet için evrensel anlamda insanlık için ne demek olduğunu iyi düşünmek gerekir. İyi bir öğretmen olmanın bir diğer şartı da mesleğine aşık olmak, mesleğini sevmek, insanı ve insana hizmet etmeyi sevmektir. Taşmak için önce dolmak gerekir. Dolmak içinde çok ama çok okumak gerekir. Öğrencilerimizden, mesleğimizden sevgimizi, ilgimizi ve bilgimizi esirgememek gerekir. Sevgi, ilgi ve bilgi iyi öğretmenin olmazsa olmaz vasıflarıdır. Söz bizim en büyük sermayemizdir. O nedenle yerinde ve zamanında konuşmak, etkili ve verimli konuşmak bizim en güçlü yanlarımız olmalıdır. Sevdirin nefret ettirmeyin desturu hep aklımızda olmalı ve insanlara güzel söz söylemeli ve yumuşak davranmayı davranış haline getirmeliyiz. Söz ile dikilen dikişin diş ile sökülemeyeceğini unutmamalıyız. Gönül kazanmak en büyük hedefimiz olmalı, gönlüne giremeyeceğimiz çocuğun dünyasına da giremeyeceğimizi unutmamalıyız. Bizlerin eğitimde kaybedecek, değersizleştirecek tek bir ferdimizin dahi olmadığını aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Okulunda dışlanan Edison'un doğru annenin elinde nasıl dahiye dönüştüğünü hep aklımızda tutup öğrencilerimizin yeteneklerinin ve ilgilerinin farkında olmalıyız. Onları yakinen tanımalı beceri atölyelerimizde onların kendilerini ifade etmelerine fırsat vermeliyiz" dedi.











Seminerin son bölümünde öğretmenlere özel olarak seslenen Yılmaz, “Sizlerin derdi benim derdim, sizlerin sevinci benim sevincim, sizlerin başarısı benim gururumdur. Kahramanmaraş'a yolunuz düştüğünde sizleri misafir etmekten mutluluk duyarım" şeklinde konuştu.