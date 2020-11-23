Yılmaz: “Yeniden büyük Türkiye yolunda 2.yaşımızı kutluyoruz”

Başkan Yılmaz, Yeniden Refah Partisi'nin yeniden büyük Türkiye’nin mimarı olacak kadroları, İslam Birliği’ni kuracak iradeyi ve yeni bir dünyayı inşa edecek lideri ve vizyonu bünyesinde barındırdığını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Fehmi Yılmaz, yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye, hak ve adaletin hakim olacağı yeni bir dünya hedefine ulaşmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Bundan 2 yıl önce, 23 Kasım 2018’de Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın liderliğinde ve Yeniden Refah Partimizi kurduk. Yeniden Refah Partimizin bugün Türkiye’de yüz binlerce teşkilat mensubuyla var olan, çalışan, ülkemizin ve milletimizin geleceği için projeler, çözümler üreten büyük bir teşkilat haline geldiğini görmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Milletimiz için paylaşımda adalet ve yönetimde adaleti tesis edeceğimize dair Milli Görüş sözü vererek yola revan olduk. Milli Görüş Hareketi’nin yarı yolda kalmayacağını, Milli Görüş çınarının yeni sürgünler vereceğini aziz milletimizin kıymetli evlatlarına bir kez daha gösterdik. “1. Kırk Yıl”da milletimize efsane hizmetler yapmış Milli Görüş Hareketi’nin, “2. Kırk Yıl”da da bu hizmetleri sürdüreceğinin bir kez daha müjdesini verdik. Bir kurtuluş ümidi bekleyen mazlum İslam coğrafyasına, üzülmeyin, ye’se düşmeyin, yola çıktık geliyoruz; milletimiz için biz varız, tüm ezilenler için biz varız dedik.

Bu kadar kısa süre içerisinde, bu kadar muazzam bir teşkilat yapısının oluşturulması, Yeniden Refah Partisi bayrağının ülkemizin tamamında dalgalanıyor olması, sözümüzün, sesimizin bütün milletimize ulaşması ve İslam coğrafyasındaki mazlum Müslümanların umudu olması, Yeniden Refah Partisi kadrolarının inancının ve azminin en büyük ispatıdır. Bu azim ve inançla yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye, hak ve adaletin hakim olacağı yeni bir dünya hedefine ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Partimizi kurduğumuz günden bugüne kadar Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın liderliğinde, ülkemizin karşı karşıya olduğu bütün sorunlarla ilgili görüş ve düşüncelerimizi sadece eleştiri boyutunda değil, çözüm önerilerimizi ve somut projelerimizi de aktararak ifade ettik.”

Ekonomik ve teknolojik yönden güçlü bir Türkiye hedefini gerçekleştirmek istediklerini; bununla birlikte de milli değerleri ön planda tutan bir anlayış ortaya koyduklarını vurgulayan Yılmaz, “Ekonomik krizden, İstanbul Sözleşmesi’nin yol açtığı sosyal sorunlara, işsizlikten, eğitimde yaşanan sıkıntılara, Kıbrıs’tan, Akdeniz’de karşı karşıya olduğumuz tehlikelere kadar birçok konuda, doğruya gönül rahatlığıyla doğru, yanlışa da kararlılıkla yanlış diyerek düşüncelerimizi aziz milletimizle paylaştık. Sadece eleştiren değil, Milli Görüş zihniyetiyle çözümü açıkça ortaya koyan bir siyaset anlayışıyla hareket ettik. Başta “Milli Kaynak Paketleri-1” kitabımız olmak üzere hazırladığımız tüm projeleri titiz çalışmalarla hazırladık ve tüm milletimizle paylaştık.

Milli ve manevi değerlere bağlı, eğitimli ve donanımlı gençliğimizle, anne ve baba olmanın değerini bilen, yeni nesilleri yetiştirecek en sağlam yapının aile olduğunun bilincinde olan milletimizle, refahın ve kalkınmanın üretmekle mümkün olduğunu bilen sanayicimizle, çiftçimizle yeniden büyük Türkiye hedefine ulaşacağız, ekonomik ve teknolojik bakımdan güçlü Türkiye’yi hayata geçireceğiz.

Bugün Ayasofya’nın zincirlerinin kırılmasının mutluğu içerisindeyken, Mescid-i Aksa’nın esaretinin hüznünü yaşamaya devam ediyoruz. Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtarılmasını sevinçle karşılarken, Doğu Türkistan, Suriye, Yemen ve Filistin’deki kardeşlerimiz için gözyaşı dökmeye devam ediyoruz. Sadece mazlum Müslümanların değil, Afrika’dan Asya’ya, Avrupa’dan Amerika’ya tüm ezilmişlerin acı feryatlarını duymaya devam ediyoruz. Aylan bebeğin acısı dinmeden, Akdeniz’de alabora olmuş tekneye tutunmuş Afrikalı annenin “bebeğim nerede” çığlıklarıyla sarsılıyoruz. Tüm bu acı gerçeklerin reçetesi olan “D-60” öncülüğünde oluşturulacak yeni bir dünya hedefi için çalışıyoruz.

Yeniden Refah Partimiz; yeniden büyük Türkiye’nin mimarı olacak kadroları, İslam Birliği’ni kuracak iradeyi ve yeni bir dünyayı inşa edecek lideri ve vizyonu bünyesinde barındırmaktadır. Bu inanç, bu gayret, milletimizin teveccühü ve en önemlisi Rabbimizin yardımı ile bu hedeflere ulaşmak elbette mümkün olacaktır.

Yeniden Refah Partimizin 2.kuruluş yıldönümünde, bugüne kadar büyük fedakarlıklarla çalışan tüm teşkilat mensuplarımıza, tüm üyelerimize, partimize gösterdikleri büyük teveccüh dolayısıyla aziz milletimize, sonsuz teşekkürler ediyoruz. Yeniden Refah Partimizin öncülüğünde ‘Yeniden büyük Türkiye’ hedefine ulaşılmış olan, adalet, refah, huzur ve barışın hakim olduğu, 7 milyar insanın kul haklarının teminat altına alındığı yeni bir dünyanın kurulmuş olduğu nice kuruluş yıldönümlerinde buluşabilmeyi ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.