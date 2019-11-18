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Yılmaz ve Elmas ailelerinin mutlu günü

Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazetesi köşe yazarı, Elbistan Belediye Meclis Üyesi Bekir Yılmaz'ın kızı Gülsüm Şule Yılmaz ile Kızılay personeli Murat Elmas, 17 Kasım 2019 günü yapılan düğün töreni ile dünya evine girdiler.

Yılmaz ve Elmas ailelerinin mutlu günü
 Yılmaz ve Elmas ailelerinin bu mutlu gününe, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti, MHP ve İYİ Parti Belediye Meclis Üyeleri, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, AK Parti Elbistan Kadın Kolları Başkanı Dilek Çevik, Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Kaya ve her iki ailenin yakınları, genç çiftin arkadaşları katıldı. Genç çiftin nikahı, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz tarafından kıyıldı.

Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazetesi olarak Yılmaz ve Elmas ailelerini tebrik eder, genç çiftlerimize mutluluklar dileriz.


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