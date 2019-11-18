Yılmaz ve Elmas ailelerinin mutlu günü

Yılmaz ve Elmas ailelerinin bu mutlu gününe, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti, MHP ve İYİ Parti Belediye Meclis Üyeleri, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, AK Parti Elbistan Kadın Kolları Başkanı Dilek Çevik, Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Kaya ve her iki ailenin yakınları, genç çiftin arkadaşları katıldı. Genç çiftin nikahı, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz tarafından kıyıldı.

Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazetesi olarak Yılmaz ve Elmas ailelerini tebrik eder, genç çiftlerimize mutluluklar dileriz.



