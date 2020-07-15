Yılmaz: “15 Temmuz’u da 28 Şubat’ı da unutmayacağız”

Başkan Yılmaz, 15 Temmuz 2016 gecesi, milletimizin adeta şahlanarak hainlere fırsat ve geçit vermediğini belirterek, “15 Temmuz 2016’da, hainler tüm güçleriyle saldırdılar; ancak, yürekleri iman dolu olan ve tek yumruk haline dönüşen aziz milletimizi aşamadılar. Milli birlik ve bağımsızlığımıza karşı darbe girişiminde bulunan hain FETÖ ve işbirlikçileri, inancımızı, aziz milletimizi ve tarihimizi yenebileceklerini zannetmişlerdi. Türk milleti bu güne dek, Allah'tan başka hiç kimseye boyun eğmediğini ve de eğmeyeceğini o puslu gecede bir kez daha ispatladı. Aziz milletimiz kanı ve canı pahasına bağımsızlığına ve inancına sahip çıkarak içeride ve dışarıdaki bütün düşmanların planlarını boşa çıkarmıştır.

28 Şubat'ı hiç unutmadığımız gibi 15 Temmuz’u da unutmayacağız. Yüce Allah, vatanımızı ve milletimizi bütün hain girişimlerden korusun. Bu hain girişimde şehit olan vatan sevdalısı kardeşlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize hayat boyu sıhhat şehit yakınlarına başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.