Yılın ilk karı, dağları beyaz örtüyle kapladı

Elbistan ve çevresinde yılın ilk karı bölgenin yüksek kesimlerine yağarken şehir merkezinde hava sıcaklığı aniden düştü.

Kasım ayının ilk gününe karla uyanan Elbistan’da kentin en yüksek noktası olan Şardağı’nın zirveye yakın kısımları, beyaz örtüyle kaplandı. Ülke genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışı Elbistan ve çevresinde yüksek kesimlerde kendini göstermeye başladı. Kar yağışından en fazla etkilenen bölgelerin başında Nurhak ve Ekinözü ilçelerinin yüksek kesimleri geldi. Nurhak Dağı ve etekleri ile Ekinözü’nün yüksek kesimleri, 31 Ekim’i 1 Kasım’a bağlayan gece yarısı başlayan karla birlikte beyaza büründü. İlçe merkezine yakın yüksek kesimlerin beyaza bürünmesiyle birlikte hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşandı.

Kar yağışı, ulaşımda herhangi bir probleme neden olmazken yapılan son değerlendirmelere göre yurdun birçok bölgesinde aralıklı yağmur şeklinde yağışlar, yerel ve kuvvetli olmak üzere kar yağışları bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre; ülke genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul ve Kayseri çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Zonguldak, Bartın, Rize çevreleri, Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Doğu Anadolu'nun doğu ve güneydoğusunda kuvvetli; Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu bölgelerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (30-60 km/sa), Kıyı Ege ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.



