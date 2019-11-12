Yıldız: “Zehir solumak kaderimiz değil”

Yıldız, Milliyetçi Hareket Partisi’nin, sürecin birebir takipçisi olacağını belirterek, yeni düzenlemenin ayrıntılarını ve firmanın karşı karşıya kalacağı ciddi yaptırımları anlattı.

Firmanın da, yaklaşık 1,5 yıldır filtre sistemi kurulması için varsa attığı adımları mutlaka kamuoyu ile paylaşması gerektiğinin altını çizen Sermet Yıldız, “Firmanın filtre sistemi kurulması konusundaki sessizliğini, bölge halkına karşı samimiyetsizlik olarak yorumluyoruz” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MDK Üyesi Sermet Yıldız, partisinin Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli başta olmak üzere tüm yönetim ve milletvekillerinin konuya hassasiyetle yaklaştığını ifade ederek, “Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli başta olmak üzere partimizin bu konuya yaklaşımı bellidir. Çevre ve insan sağlığı olmazsa olmazımızdır. Bakış açımızda hiçbir değişiklik olmamıştır. Daha önceki süre uzatımıyla ilgili de gerekli tepki ve duruş başta Genel Başkanımız Sayın Bahçeli tarafından sergilenmiştir. Bu dik duruş sayesinde süre uzatımından vazgeçilse de yeniden gündeme getirilmiş ve torba yasanın içerisindeki bir madde ile komisyondan geçmiştir.

Afşin-Elbistan bölgesinin üzerine kabus gibi çöken bu konudaki son gelişmeleri görüşmek üzere Genel Başkan Yardımcılarımız Sayın E.Semih Yalçın, Sayın Mustafa Kalaycı, Sayın Sadir Durmaz ve Sayın M. Hidayet Vahapoğlu’nu makamlarında ziyaret ettik. Termik santralin, bölge insanını 3 yıl daha zehirlememesi yönündeki girişimlere destek istedik. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Kalaycı, santrallere baca gazı filtre sistemi kurulması için 3 yıl daha süre verilmesini öngören teklife karşı olduklarını komisyon görüşmelerinde dile getirmiştir. Ancak, yine komisyon görüşmelerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, söz konusu 13 santralin ülkemizin elektrik ihtiyacının önemli bir bölümünü karşıladığını rakamlarla ifade etmiştir. Aynı zamanda yeni düzenlemenin, söz konusu firmaların filtre sistemi ile ilgili çalışmalarının 4’aylık dilimlerde denetleneceği ve 1 yıl sonunda da çalışmalar yeterli görülmezse santralin kapatılması gibi maddeler olduğunu açıklamıştır.

Sayın Kalaycı, bu konuda herkesin göz ardı ettiği bir konu olan bu firmaların söz konusu yatırımları neden kendilerine tanınan sürede yapmadıklarının ve yeni düzenlemede de yapmazlarsa karşılığının ne olacağının kesinlikle cevaplandırılması gerektiğinin altını çizmiştir. Yeni düzenleme, aslında firmaların elini kolunu bağlayacak ve çevre mevzuatlarını ihlal etmeleri halinde uygulanacak cezaların 20 kat arttırılmasını da içeren yaptırımlar da getirmektedir. Gerekli denetimler yapıldığında firmaların bir bakıma bu sistemleri hayata geçirmekten başka şansları olmadığını görmeleri açısından önemlidir. Biz, çevre ve insan sağlığını öncelik olarak belirlesek de enerji ihtiyacı yönünden bakıldığında ülkemizi zor duruma sokacak ve milli menfaatlerimize zarar verecek durumlar karşısında hep aynı duruşu sergilemişizdir. Bundan sonraki süreçte de Milliyetçi Hareket Partisi olarak üzerimize düşeni ve hassasiyetimizi göstermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bölge halkının yıllardır iç içe yaşamak zorunda kaldığı bu durumun, insanların kaderi olmaması gerektiğinin de altını çizen MHP MDK Üyesi Sermet Yıldız, “Bir Çoğulhanlı olarak, insanlarımız artık topraklarından vazgeçti. Canlarını kurtarmanın peşine düştü. Bu durumu, sanki kadermiş gibi algılamak ve kabullenmek istemiyoruz. Firmanın santrali, filtre sistemi olmadan 24 saat bile çalıştırmasına karşıyız. Tabii burada firmanın da sessiz kalması anlaşılır gibi değil. Bugüne kadar ne yapmışlar, hangi adımları atmışlar kimse bilmiyor. Çıkın açıklayın varsa bir çalışmanız. En azından zehirlediğiniz halkın bunu bilmeye hakkı var. Biz de sizin insan sağlığı noktasındaki hassasiyetinizi görelim böylece” ifadelerini kullandı.