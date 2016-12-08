Elbistan Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları kapsamında yapılan Yıldız Kız-Erkek Masa Tenisi Turnuvası sona erdi.

Elbistan Gençlik Merkezi Spor Salonu’nda çekişmeli ve zevkli geçen mücadelelere sahne olan maçlar sonunda dereceye giren okul takımları belli oldu.

Yıldız Kızlarda; birinci Şehit Teğmen Harun Kılınç Ortaokulu, ikinci Ali Tekinsoy Ortaokulu, üçüncü Şehit Er Ali Beyaz Ortaokulu, dördüncü ise Elbistan Ortaokulu oldu.

Yıldız Erkeklerde ise, birinci Elbistan Ortaokulu, ikinci Şehit Teğmen Harun Kılınç Ortaokulu, üçüncü Şehit Er Ali Beyaz Ortaokulu, dördüncü Özel Yıldız Ortaokulu oldu.

Dereceye giren okulların madalya ve kupaları; İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cengizhan Firik, Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Mükremin Yücel, Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından verildi.



