Yıldız Hukuk ve Danışmanlık Bürosu açıldı

Ahmet Karacabey Caddesi Aksiyon İş Merkezi’nde hizmet verecek olan Yıldız Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun açılışında çok sayıda meslektaşı da Avukat Ferhat Yıldız’ı yalnız bırakmadı. MHP MDK Üyesi Sermet Yıldız da, genç avukatın açtığı büronun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Av. Ferhat Yıldız, açılış sonrasında yaptığı değerlendirmede, “Hukuk büromuzda adaletin savunulması çerçevesinde elimizden geleni yapmaya çalışacağız” dedi.

Adaletin, bir ülke için vazgeçilmez ve en önemi unsur olduğunu dile getiren Yıldız, “Adalet, bir ülke için vazgeçilmez en önemli unsurdur. Bu anlamda çalışmalarımızı elimizden gelenin en güzeliyle hem kıymetli vatandaşlarımıza hem de kıymetli meslektaşlarımızla iç içe ve birlikte hareket ederek adaleti ve hukuku en güzel şekilde hep birlikte savunacağız inşallah” ifadelerini kullandı.