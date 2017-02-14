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Yıldız Eczanesi hizmete açıldı

Yıldız Eczanesi, Eczacı Mustafa Yıldız tarafından, Güneşli Mahallesi Hamza Akbaş Caddesi’nde hizmet vermeye başladı.

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Yıldız Eczanesi hizmete açıldı

Yıldız Eczanesi, Eczacı Mustafa Yıldız tarafından, Güneşli Mahallesi Hamza Akbaş Caddesi’nde hizmet vermeye başladı.

Yıldız Eczanesi’nin açılış törenine Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük, Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel ve davetliler katıldı. Yapılan duanın ardından eczanenin açılış kurdelesini Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük, Müftü Muhsin Demirel ile Eczacı Mustafa Yıldız birlikte kestiler.

Açılış ardından kısa bir açıklama yapan Eczacı Mustafa Yıldız, “Eczanemizde tüm resmi kurumların reçetelerini veriyoruz. Ayrıca eczanemizde dermokozmetik ürünlerde de geniş bir ürün yelpazesine sahibiz” dedi.

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