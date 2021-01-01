Yılbaşında kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 33 bin TL ceza

Elbistan’da, Covid-19 tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen yılbaşı gecesinde kumar oynayan toplam 11 kişiye 33 bin 275 TL idari para cezası kesildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı gecesinde bazı adreslerde kumar oynatıldığı yönünde 155 Polis İmdat Hattı’na gelen ihbarları değerlendirdi. Asayiş ekipleri, 5 ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 2 ayrı adreste toplam 11 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Söz konusu kişilere kumar oynamak suçundan, sosyal mesafe uymamaktan ve sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 33 bin 275 TL idari para cezası uygulandı.