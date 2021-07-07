Yılan hikayesine dönen içme suyu ve katı atık tesisi için 520 milyon lira kaynak

Şehir genelinde inşa edilecek altyapı ve çevre yatırımları için 1 milyar liralık kaynak müjdesini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bugün İller Bankası ve AB kaynaklı toplamda 1 Milyar TL’lik hibe ve kredi anlaşmasını imzaladık. Şehir merkezi ve ilçelerimizde içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı, atık su arıtma tesisleri ile katı atık bertaraf tesisi inşa edeceğiz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İller Bankası ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması İmza Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouamé, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Türkiye Direktörü Serge Snrech, İLBANK Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük ile belediye başkanlarının da yer aldığı programda Kahramanmaraş’ı da kapsayan şehirler için finansal anlaşmalar imzalandı.

Anlaşma kapsamında 1 milyar liralık kaynağın Kahramanmaraş’a aktarıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bugün Kahramanmaraş'ımız için çok önemli bir anlaşma gerçekleştirdik. Şehir merkezi ve ilçelerimizde hayata geçireceğimiz kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu, atık su arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi için İller Bankası ve AB kaynaklı toplam 1 milyar liralık hibe ve kredi finansman anlaşmasını imzaladık. Destekleri için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, İLBANK Yönetim Kurulu Başkanımız ve Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Söz konusu 1 milyar liralık bütçenin aslan payı, Elbistan ve Afşin için büyük önem arz eden, başlama ve bitiriliş tarihleri sürekli ertelenen projelere ayrıldı. Bu projelerden biri, Elbistan’la birlikte Afşin, Nurhak, Ekinözü ve Göksun ilçeleri ile bu ilçelere bağlı 215 yerleşim biriminden toplanan çöplerin bertaraf edileceği Katı Atık Entegre Tesisi oldu. Elbistan’ı çöp dağından kurtaracak proje için 170 milyon lira kaynak kullanılacak.

Elbistan ve Afşin ilçelerine Sarımağara kaynağından cazibe ile içme suyu temin edilmesi için bir süre önce başlatılan ancak çok ağır ilerleyen içme suyu isale hattı yatırımı için de 260 milyon lira bütçe belirlendi.

Elbistan’daki içme suyu şebeke yenilenmesi için ise 90 milyon liralık kaynak aktarılacak.