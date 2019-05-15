Yıkılan asırlık konağın yerine Milli Mücadele Müzesi kurulacak

Geçtiğimiz yıllarda çıkan yangın sonrası yıkılan ve sadece bir duvarı ayakta kalan Nakipzade Münir Ağa Konağı, Kültür ve Turizm Bakanlığının kararı sonrası Elbistan Belediyesince kaldırıldı.
Elbistan Belediyesi’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, konağın yeri ile ilgili restitüsyon ve buna bağlı olarak rekonstrüksiyon projeleri hazırlanacağı vurgulandı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Yaklaşık 100 yıl önce inşa edildiği bilinen ve Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesinde önemli bir yere sahip olan Nakipzade Münir Ağa Konağı, Kültür ve Turizm Bakanlığın kararı ve Elbistan Belediyesinin çalışması ile kaldırıldı. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıllarda yaşanan yangın sonrası birçok alanı yıkılan konak daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığın kararı ile koruma altına alınmıştı. Ancak son yıllarda yağışların etkisi ile yıkılmaya yüz tutan konak, can güvenliği nedeniyle belediyemiz zabıta ekiplerince tedbir alınmıştı. Belediyemiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Gaziantep Kültür varlıkları Koruma Bölge Kurulu arasında yapılan yazışmalar sonrası yapıya ait duvar kalıntılarının kaldırılmasına karar verilmiştir. Önümüzdeki günlerde konağın yeri ile ilgili restitüsyon ve buna bağlı olarak rekonstrüksiyon projeleri hazırlanacaktır. Projelerin tamamlanması sonrası konağın yerine Milli Mücadele Müzesi kurulacaktır.”
Milli mucadele muzesi diyorsunuz da???? Nedir yani yaa. O konagi restorasyon yapsaniz oyle birazksaniz, eksi bi konakda artik Bir muzedir birakin artik bazi degerlerimiz korunsunnnnn