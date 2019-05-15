Yıkılan asırlık konağın yerine Milli Mücadele Müzesi kurulacak

Geçtiğimiz yıllarda çıkan yangın sonrası yıkılan ve sadece bir duvarı ayakta kalan Nakipzade Münir Ağa Konağı, Kültür ve Turizm Bakanlığının kararı sonrası Elbistan Belediyesince kaldırıldı.

Elbistan Belediyesi’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, konağın yeri ile ilgili restitüsyon ve buna bağlı olarak rekonstrüksiyon projeleri hazırlanacağı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: