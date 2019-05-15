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Yıkılan asırlık konağın yerine Milli Mücadele Müzesi kurulacak

Yaklaşık 100 yıl önce inşa edildiği bilinen ve Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesinde önemli bir yere sahip olan Nakipzade Münir Ağa Konağı’nın kalıntıları, Kültür ve Turizm Bakanlığının kararı ve Elbistan Belediyesinin çalışmaları ile kaldırıldı. Yıkılan konağın yerine Milli Mücadele Müzesi kurulacak.

Yıkılan asırlık konağın yerine Milli Mücadele Müzesi kurulacak

Geçtiğimiz yıllarda çıkan yangın sonrası yıkılan ve sadece bir duvarı ayakta kalan Nakipzade Münir Ağa Konağı, Kültür ve Turizm Bakanlığının kararı sonrası Elbistan Belediyesince kaldırıldı.

Elbistan Belediyesi’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, konağın yeri ile ilgili restitüsyon ve buna bağlı olarak rekonstrüksiyon projeleri hazırlanacağı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yaklaşık 100 yıl önce inşa edildiği bilinen ve Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesinde önemli bir yere sahip olan Nakipzade Münir Ağa Konağı, Kültür ve Turizm Bakanlığın kararı ve Elbistan Belediyesinin çalışması ile kaldırıldı. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıllarda yaşanan yangın sonrası birçok alanı yıkılan konak daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığın kararı ile koruma altına alınmıştı. Ancak son yıllarda yağışların etkisi ile yıkılmaya yüz tutan konak, can güvenliği nedeniyle belediyemiz zabıta ekiplerince tedbir alınmıştı. Belediyemiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Gaziantep Kültür varlıkları Koruma Bölge Kurulu arasında yapılan yazışmalar sonrası yapıya ait duvar kalıntılarının kaldırılmasına karar verilmiştir. Önümüzdeki günlerde konağın yeri ile ilgili restitüsyon ve buna bağlı olarak rekonstrüksiyon projeleri hazırlanacaktır. Projelerin tamamlanması sonrası konağın yerine Milli Mücadele Müzesi kurulacaktır.”





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Yerel Manşetler
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Elbistanli kalmadi 6 gün önce

Milli mucadele muzesi diyorsunuz da???? Nedir yani yaa. O konagi restorasyon yapsaniz oyle birazksaniz, eksi bi konakda artik Bir muzedir birakin artik bazi degerlerimiz korunsunnnnn

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Muhammet 6 gün önce

Keşke o sokak tamamen temizlense restore edilen camiin dört tarafı açılsa osmanlı konağı şeklinde de bir müze yada müze ev yapılsa. Ceyhan'in güzelliği de meydana çıkar.Ceyhan,nehrinin iki taraflı kenarı çok kötü bir yapılaşmaya sahip kentsel yapılanma ile duzeltilse.

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ASİL 6 gün önce

Elbistana böyle bir müze kazandırılması çok güzel.Ama konağın tarihçesi incelendiğinde adında bir yanlışlık olduğu anlaşılıyor.Bu konağı yaptıran ve milli mücadele döneminde toplantıları yapan Nakıplardan Nuri Ağa olduğu tarihi kayıtlarda yer almaktadır. Rahmetli Münir Bey İlçe tapu müdürlüğünden emeklidir ve Nuri Ağanın torunudur.

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vatandaş 6 gün önce

Devlet ekonomik darboğaza hükümet saçmalamaya başladı

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Akkifff 6 gün önce

Yazık!

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Elbistanlı 6 gün önce

Müze yerine fabrika kurulsa...

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Eski Bir Elbistanlı 4 gün önce

Nakiboğlu Nuri AĞA konağı vaktiyle Elbistanın en güzel eviydi.

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kültür elden gidiyeahh 4 gün önce

attığınız başlıkla içeriği çelişiyor asırlık konağın yıkılmasına göz yumdunuz aferin size kurtuşulds önemli yere sahşp dşyorunuz yıkılıp yerine müze yapılacak diyorsunuz neden restorasyon yapıp müzeye çevirdiniz hiç biriniz de bu soruyu sormuyorsunuz

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