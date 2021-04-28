Yetimlerle gönül sofrasında buluştular

Yetim Koordinasyon Merkezi çatısı altında yer alan sivil toplum kuruluşlarından İyilik-Der Elbistan Temsilciliği, bu yıl 6.sını organize ettiği Dünya Yetimler Günü etkinliklerini koronavirüs salgını nedeniyle farklı bir formatta gerçekleştirdi. Her yıl ‘yetimlerle iftar sofrasında buluşalım’ sloganı ile düzenlenen etkinlik, bu yıl ‘yetimlerle gönül sofrasında buluşalım’ formatında icra edildi.

Program hakkında değerlendirmelerde bulunan Yetim Koordinasyon Birimi Başkanı Fazilet Seviç, “Bu yıl altıncısını düzenlediğimiz Dünya Yetimler Günü gönüllü aileler iftarlıklarını alarak yetim ailelerin evlerinde iftar yapıp ailelere destekte bulunuyorlar aynı zamanda kardeşlik köprüleri kuruluyordu. Bu Ramazan ayında ise kampanya koronavirüs salgını dolayısıyla format değiştirerek “Yetimlerle Gönül Sofralarında Buluşalım” şeklinde dönüştürüldü” dedi.

Seviç, şöyle konuştu:

“Bugüne kadar gönüllülerimizle zorlukları paylaştık. Paylaşırken sofralarımıza sevgiyi katık ettik. Yetim çocukları kendi çocuklarımıza kardeş ettik ve iftar sofralarımızı paylaştık. Maddi manevi imkân sahibi olan destekçilerimizi özellikle sosyal izolasyonun yalnızlık duygusunu daha da arttırdığı bu günlerde “kardeşlik” duygularını perçinlemeye davet ediyoruz. Belki sofralarımızda değil ama ilgimizle, sevgimizle, kardeşliğimizle yetimlerin iftar sofralarında bir lokma tebessüm olalım istedik. Yeni kampanya ile gönüllü aileler yetim aileleri telefonla arayıp halini hatırını soracak, iftarlıklarını yetim ailelerin evlerine bırakabilecek. Yetim çocuklara bayramlık almak isteyenler de kıyafet alabiliyorlar. Elimizdeki nimetleri yetimlerimizle de paylaşarak bu ramazan gönüllerde buluşalım. Yetimin yüzünde tebessüm olalım istedik. Katkı sunan tüm gönüllülerimize teşekkür ediyoruz."