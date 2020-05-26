Yetimlerin yüreğine misafir oldular

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yetimlerin buruk bir bayram yaşamasını istemediklerinin altını çizerek, “Yetimlerimizin mahzun gözlerini güldürmenin mutluluğu ve huzuru hiçbir şeyle ölçülemez” dedi.

İlçedeki 1300 yetim çocuğa bayramlık alarak onların gönlünü fetheden Elbistan Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezi, bayramda da çalışmalarını sürdürdü. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramı evlerinde geçiren 100 yetim çocuğu evinde ziyaret eden Yetim Koordinasyon Merkezi görevlileri, içerisinde bayram harçlığı, şeker, çikolata ve balonların olduğu hediye paketleriyle yetimliklerini unutturmaya vesile oldu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçedeki sivil toplum kuruluşları ile birlikte sürdürdükleri ‘Can Kulağı’ projesinin, ihtiyaç sahiplerini kuşatan bir şemsiye görevi gördüğünü söyledi.

Bu çerçevede de yetim çocuklar için özel çalışmalara imza attıklarını kaydeden Başkan Gürbüz, tespit ettikleri 100 yetim çocuğa bayram hediyesi sürprizi yaptıklarını belirtti.

Yetimleri, kutsal emanet olarak gördüklerini vurgulayan Başkan Gürbüz, şöyle devam etti:

“Bir yetimin tebessümü, cennetin kapılarını açan anahtardır. Yetime yürek veren, el veren, kol kanat geren olmak; yetime yetimliğini unutturabilmek hepimizin borcudur. Biz de bu şiarla hareket ederek yetim ve öksüz çocuklara kol kanat germek amacıyla Yetim ve Koordinasyon Merkezi’ni kurduk. Yetim Koordinasyon Merkezi’miz, bayram öncesinde 1300 yetim çocuğumuza bayramlık alarak önemli bir çalışmaya imza attı. Bir yandan yetim olmanın mahzunluğunu diğer yandan da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramı evinde geçirmenin hüznünü yaşayan 100 evladımızı tebessüm ettirebilmek için bir çalışmamız daha oldu. Yetim çocuklarımızla kurduğumuz gönül köprüsü kapsamında 100 yetim çocuğumuza bayram hediyesi ulaştırdık. Evlerinde ziyaret ettiğimiz çocuklarımız, görevlilerimizi gönüllerinde misafir etti. Yetimin duası, insanın ömrünün bereketini artırır. Biz de onların duasında yer almanın ve gülümsemelerinin verdiği huzuru yaşamış olduk.”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Onların gözlerindeki mutluluğu gördük. Bu sevince ortak olabilmeyi anlatmaya kelimeler yetmez. İnşallah bundan sonraki süreçte de bizlere emanet olan yetimlerimize şefkat elimizi ulaştıracağız. Bu anlamlı projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yüce Allah, başta yetimlerimiz olmak üzere tüm çocuklarımızın bahtlarını açık eylesin. Bayramları bayram olsun” ifadelerini kullandı.

Elbistan Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezi görevlilerinin getirdiği hediye paketlerini alan çocuklar da Başkan Gürbüz ve çalışmada katkı sunanlara teşekkürlerini ilettiler.



































