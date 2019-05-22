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Yetimleri, iftar sofrasında buluşturdular

Elbistan Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, Dünya Yetimler Günü olarak kutlanan Ramazan'ın 15'inde 215 yetim çocuğu iftar sofrasında ağırladı.

Yetimleri, iftar sofrasında buluşturdular

Elbistan Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü Müslüman ülkelerde her yıl Ramazan ayının 15.günü kutlanan Dünya Yetimler Günü’nde Zöhre Küçük Camii bahçesinde 215 yetimi iftar sofrasında buluşturdu. Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte bu yıl 1.’si düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan yetim iftarına İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç ve okul müdürleri katıldı. Gençlik Merkezinden programa katılan gençlik liderleri, iftar öncesinde çocuklarla halat çekme gibi birçok oyunlar oynayarak eğlendirici etkinlikler yaptırdı.

Programda konuşan Elbistan İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, Dünya Yetimler Günü’nü her yıl ramazan ayının 15. günü olarak kutlandığını belirterek, "Dünya Yetimler Günü kapsamında bir aradayız. Bugün, yetim kardeşlerimiz için bir farkındalık oluşturmak ve onların yüzlerini güldürmek için sadece bir vesile. Müftülüğümüz Gençlik Koordinatörlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ortaklaşa düzenlediği bu organize ile onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik” dedi.

Programa katılan yetim çocuklar, ilahi, ezgi ve şiir dinletisi ile unutulmaz bir zaman geçirdiler.




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