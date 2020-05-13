Yetimlere bayramlık yardımı

İyilik Derneği Elbistan Temsilciliği’nin “Bir Çocuk da Siz Giydirin” sloganıyla geleneksel hale getirdiği Geleneksel Ramazan yardımları başladı.

Bu sene pandemi dolayısıyla sınırlı sayıda yetim aileye kıyafet yardımı yapılarak çocukların bayramı yeni kıyafetlerle karşılaması amaçlanıyor. Kesintisiz olarak 10 yıldır devam eden Ramazan yardımları bu yıl İyilik Derneği Elbistan Temsilciliği ve Yetim Koordinasyon Merkezi tarafından yürütülüyor.

Pandemi dolayısıyla aile temsilcisi olarak sadece annenin kabul edildiği organizasyonda Yetim Koordinasyon Merkezi Başkanı Fazilet Seviç yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Geçen yıl sekiz yüzü aşkın yetimin bayram sevinci olurken, bu sene içlerinin buruk olduğunu ve pandemi dolayısıyla az sayıda yetime yardım yapmak zorunda kaldıklarını belirtti. Yetimlerimizin bayramlarını güzelleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Onların çocukluklarını, bayramlarını güzel hatırlayacağı anılar bırakıyoruz. Bayramı buruk karşılamasınlar istiyoruz. Yetimlerimizin yepyeni bayramlıkları ile tebessümleriyle, bayramımızı bayram yapmak için çalışıyoruz.

Bir yetim kızımız için bir etek bir bluz istese bir elbise veya bir pantolonu ayakkabılarıyla beraber, o ne isterse beraber seçiyoruz. Eğer yetimimiz bir erkek çocuğuysa istediği pantolonu, tişörtü veya gömleği ayakkabılarıyla beraber o nasıl isterse birlikte alıyoruz. Yetimimizi mutluluğuna vesile olmak onların bayramlıklarını almak isterseniz desteğinizi bekliyoruz. Yetim bayramlığı bedeli 150 TL olarak belirlendi. Yetimlere bayramlıklarını almak için web sitemizde yer alan online bağış panelini kullanarak bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz. Havale/EFT yöntemi ile yetim bayramlığı bağışı yaparken açıklama kısmına “Telefon Numarası ve Yetim Bayramlık” yazarak destek olmak istediğiniz bağış projesini de Elbistan olarak belirtmelisiniz. 0 543 415 10 00 nolu telefonu arayarak Yetim Koordinasyon Merkezi ‘nde görevli arkadaşlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.”