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Yetim ve öksüz çocukların yüzlerini güldürdüler

Almanya’da yaşayan bir gurbetçi, İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile işbirliği yaparak gönderdiği bayramlıklarla mahallesindeki yetim ve öksüz çocukların yüzünün gülmesine vesile oldu.

Yetim ve öksüz çocukların yüzlerini güldürdüler
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İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, gerek dernek kaynakları gerekse de hayırseverlerin destekleri ile birçok ihtiyaç sahibi ailenin derdine derman oluyor. Aynı zamanda da mahallelerinin genelini ilgilendiren sorunların çözümü için de ön planda yer alan dernek yönetimi, Ramazan ayını da sosyal yardımlaşma noktasında oldukça aktif bir şekilde geçirdi. Veren el ile alan el arasındaki gönül bağını oluşturan İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, bu kez de bayrama sayılı günler kala gurbetçi bir hayırseverle birlikte yetim ve öksüz çocuklar için özel bir çalışmaya imza attı. Dernek yönetimi, mahalledeki 26 yetim ve öksüz çocuğun, boy kilo, yaş ve ayakkabı numarası bilgilerini Almanya’nın Hannover şehrinde yaşayan İğdeli gurbetçi Tuğba Akıl’a bildirdi. Akıl da, doğup büyüdüğü topraklardaki yetim ve öksüz çocukların her biri için isimlerine özel hazırlattığı bayramlıkları, gönderdi. Elbistan’a getirilen bayramlıklar, mahallede isimleri belirlenen yetim ve öksüz çocuklara dağıtıldı.

Bayram öncesinde yetim ve öksüz çocukların yüzlerinin gülmesini istediklerini belirten İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Marangoz, “Çocukların gözlerindeki sevince ortak olmak bizler için çok büyük anlam ifade ediyor” dedi.

Marangoz, “Ramazan ayının sonuna geldiğimiz bu günlerde mahallemizdeki yetim ve öksüz çocuklarımıza bayramlık alarak onları sevindirmek istedik. Almanya’da yaşayan gurbetçi bir hayırseverimizle irtibata geçtik. Şuan 26 öksüz ve yetim çocuğumuza, Tuğba Akıl adlı hayırsever hemşerimizin gönderdiği bayramlıkları dağıttık. Onların gönüllerine dokunmak istedik. Allah, hayırseverlerimizden razı olsun. Bu Ramazan ayını iyilikte ve yardımlaşmada dolu dolu geçirdik. İnşallah bundan sonra da bu tür çalışmalarımıza aynı şekilde devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı da şimdiden kutluyoruz” ifadelerini kullandı.




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