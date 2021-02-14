Yetim Koordinasyon Merkezi’nden çocuklara karne harçlığı

Elbistan Belediyesi’nin sosyal sorumluluk kapsamında oluşturduğu Yetim Koordinasyon Merkezi, yetim gülerse dünya güler şiarı doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Yetim Koordinasyon Merkezi, yetim öğrencileri gülümsetecek ve onların gönüllerini alacak projelere yarıyıl tatili dolayısıyla ağırlık verdi. Merkezde misafir edilen çocukların, çeşitli oyunlar oynayarak hoşça vakit geçirmeleri ve tatillerini en güzel ve verimli şekilde geçirmeleri için bir dizi faaliyetler düzenleniyor.

Yetim Koordinasyon Merkezi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ‘Çocuk benim dünyamdır’ düşüncesiyle hareket edildiği belirtilerek, “Yetim Koordinasyon Merkezimizde yetim çocuklarımız ile buluşmaya ve hoşça vakit geçirmeye devam ediyoruz. Çocuklarımıza karne hediyesi olarak sürprizler ve uzun süredir devam eden karne harçlığı etkinliğimizi gerçekleştirdik” denildi.









