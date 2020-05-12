Yetim kardeşlerin en büyük hayalleri gerçek oldu

İyiliğe Vesile Ol İnsani Yardım Derneği, Elbistan’da babasını 3 yıl önce kaybeden 10 yaşındaki Elif Su ve 8 yaşındaki kardeşi Zeynep’in hayali olan genç odasını sıfırdan kurarak süsleyip çocuklara teslim etti.

Eşini 3 sene önce kaybeden 31 yaşındaki Aslıhan Demirci, İyiliğe Vesile Ol Derneği ile irtibata geçerek dernek yönetiminden destek talebinde bulundu. Dernek yöneticileri de anne ve çocuklarının yaşadığı evi ziyaret ederek anne ve çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlattı. 10 yaşındaki Elif Su ve 8 yaşındaki kardeşi Zeynep, dernek yönetimine en büyük hayallerinden birinin genç odası olduğunu dile getirdi. Dernek yönetimi de, Elif Su ve Zeynep’in bu hayalini gerçekleştirmek için hemen kolları sıvadı. Temin edilen genç odası takımı, Elif Su ve Zeynep’in odasına kurulduktan sonra balonlarla süslendi. Rengarenk balonlarla süslenmiş hayallerindeki genç odasına kavuşan Elif Su ve Zeynep’in mutlulukları ise gözlerine yansıdı.

Kızlarının sevincine ortak olan anne Aslıhan Demirci, “Ben çocuklarıma hem annelik hem de babalık yapıyorum. Eşimden kalan ufak bir aylık var evimiz kira o da ancak ona gidiyor. Maddi durumumuz belli. İyiliğe Vesile Ol Derneği temsilcileri, çocuklarıma bayramlık aldı ve gıda kolisi bıraktılar. Kızım, dernek yöneticilerine genç odası hayali olduğunu anlatmış. 2 gün sonrasında yavrularımın hayalini gerçekleştirdiler. Allah razı olsun. Rabbim kapısı her zaman büyüktür. Kızlarıma ümitlerini kesmemelerini ve kapımızın bir gün çalınacağını her zaman söylemişimdir. Bugün kapımızı çaldılar. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.

İyiliğe Vesile Ol İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Kazım Aslan da; “Yurtiçi ve yurtdışında faaliyetlerini yürüten derneğimiz, mazlum coğrafyaya umut olmaya çalışıyor. Öğrencilere ve vatandaşlarımıza elimizden geldiği kadar destek sağlıyoruz. Elif Su kardeşimiz bundan 3 gün önce derneğimize ulaşarak durumunu izah etti. Arkadaşlarımızla bizzat evlerine giderek durum tespiti yapıp kardeşimizin bir nebze olsun mutluluğuna ortak olmak istedik. Yetim gülerse dünya güler şuuruyla Elif Su kardeşimizin yüzünü güldürmeye çalıştık. Bizler İyiliğe Vesile Derneği olarak nerede bir mazlum insanlarımız varsa onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Hayalini kurduğu genç odasına kavuşan küçük Elif Su ise, “Çok mutluyum. Çok beğendim. Kardeşimle birlikte böyle bir odaya kavuştuğumuz için İyiliğe Vesile Ol Derneği’ne teşekkür ediyorum. Allah onları da mutlu olsun. Yeni odamda çok keyifli zaman geçireceğimizi düşünüyorum. Çok beğendim. Her şeyim yerimde. Hayal ettiğimden daha güzel bir odaymış. Allah, sizleri de benim gibi mutlu etsin. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı.















