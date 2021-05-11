Yetim çocuklara bayramlık hediyesi

Elbistan Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezi’nce, ‘Can Kulağı’ projesi kapsamında temin edilen bayramlıklar, ilçedeki yetim çocukların yüzünü güldürdü.

Elbistan Belediyesi’nin kurduğu Yetim Koordinasyon Merkezi, ilçedeki yetim çocukların gönüllerine dokunacak çalışmalara imza atıyor. Elbistan Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezi, Elbistan İyilikder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Hayrat Vakfı’nın organize ettiği “Bir Yetimin Bayramlığı da Senden Olsun” programı kapsamında Ramazan Bayramı öncesinde yetim çocuklara bayramlık kıyafetler ve hediyeler verildi.

Bayrama kimse buruk girmesin diye emek veren, tüm sivil toplum kuruluşlarına ve gönüllere teşekkür eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Elbistan’da yetim ailelerimizle ilgili çalışmalar yürüten Elbistan’daki tüm sivil toplum kuruluşlarının katıldığı bu Ramazan’a da yetim ailelerimizle birlikte giriyoruz. Öncelikle ben sivil toplum kuruluşlarında çalışan gönüllü kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bu yıl içerisinde yaklaşık 4 bin civarında bir ürün yelpazesi ile bine yakın yetim ailemize hizmet sundular. Nakdi, gayri nakdi, kurban bağışı şeklinde, zekat ya da sadaka şeklinde vermek isteyen tüm vatandaşlarımıza da köprü oldular. Ben Elbistan’da bu faaliyetleri gerçekleştiren çok sayıda sivil toplum kuruluşumuz var. Ben tüm derneklerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu girmiş olduğumuz bayram alınan tedbirler nedeniyle Covid-19 sıkıntısından kurtulacağımız bir bayram olur. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum” dedi.

Bu yıl Elbistan’da 400 yetim aileye toplamda 4 bin kişiye ulaştıklarını belirten Yetim Koordinasyon Birimi Başkanı Fazilet Seviç ise, “Yetim Koordinasyon Merkezi olarak bu yıl Elbistan’daki 400 yetim aileye toplamda 4 bin kişiye ulaşmaya çalıştık. Gıda kolilerimizi 400 ailemize ulaştırdık. Bütün bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Ciddi anlamda bağış geldi bu yıl. Ayrıca Dünya Yetimler Günü’nde ciddi katkı sunan bağışçılarımız oldu. Dünya Yetimler Günü’nde de 50 aileye ulaştık ve 210 yetim çocuğumuza farklı bir gün yaşatmaya çalıştık. Ayrıca bayramda yine yetim ailelerimize bayram kutlaması yapacağız. Tüm bağışçılarımıza, Elbistan Belediyemize, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.