Yeşilyurt Mahallesi’nde 3.500 fidan daha toprakla buluşacak

Kıyan, Tekir Fidanlığından getirilen okul, cami, sağlık ocağı ve sitelerin bahçelerine dikileceğini belirterek, “Adı gibi yeşil bir mahalle oluşturma hedefi için önemli bir adım attık” dedi.

Daha önce de 1. 200 adet fidanı toprakla buluşturduklarını belirten Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Ahmet Kıyan, “Daha önce de Tekir fidanlığından getirilen 1.200 fidanı mahallemiz çeşitli noktaların toprakla buluşturduk. Ağaçlandırma çalışmamızın ikinci etabında ise mahallemiz için 3.500 adet çam ağacını yine Tekir Fidanlığından temin ettik. Fidanlarımızı TOKİ Şehit Er Levent Kuşoğlu İlkokulumuza, sağlık ocağı bahçesine, yeni yapılan camimizin bahçesine ve mahallemizin çeşitli noktalarındaki apartmanların bahçesine dikeceğiz. Biz, adı gibi yeşil bir mahalle oluşturarak geleceğimize katkı sunmak istiyoruz. Bu amaçla yola çıktık. İnşallah, önemli bir adımı da bu fidan dikme etkinliği ile atmış olacağız. İlerleyen günlerde de mahallemizin uygun bir noktasında hatıra ormanı oluşturmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Dikilen fidanların bakımının da önemli olduğuna değinen Kıyan, “İnşallah bu fidanlarımız, okullarımızdaki öğrencilerimizle, çocuklarımızla birlikte büyüyecek. Başta çocuklarımız olmak üzere tüm mahalle sakinlerimize ağaç sevgisini ve yeşili koruma bilinci de aşılamak istiyoruz. Tabi bu noktada fidanların bakımı da önem kazanıyor. El ele vererek mahallemizi daha yaşanabilir hale getirmek istiyoruz. Bu çalışmamızda bizlere destek olan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e, TEMA Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.







