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Yeşilyurt Mahallesi’nde 1.200 fidan toprakla buluşacak

Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Ahmet Kıyan, daha yeşil bir mahalle oluşturmak için temin ettikleri 1.200 fidanı, çeşitli noktalarda toprakla buluşturacaklarını söyledi.

Yeşilyurt Mahallesi’nde 1.200 fidan toprakla buluşacak
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Kıyan, Tekir fidanlığından getirilen fidanların okul, cami, sağlık ocağı ve sitelerin bahçelerine dikileceğini belirterek, “Adı gibi yeşil bir mahalle oluşturma hedefi için önemli bir adım attık” dedi.

Fidanların nakliye işlemlerinin tamamlandığını ve hafta içinden itibaren de dikilmeye başlanacağını kaydeden Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Ahmet Kıyan, “Mahallemiz için 1.200 adet cam ağaçlarını büyük uğraşlar sonucu Tekir fidanlığından temin ettik. Fidanlarımızı TOKİ Şehit Er Levent Kuşoğlu İlkokulumuza, sağlık ocağı bahçesine, yeni yapılan camimizin bahçesine ve mahallemizin çeşitli noktalarındaki apartmanların bahçesine dikeceğiz. Biz, adı gibi yeşil bir mahalle oluşturarak geleceğimize katkı sunmak istiyoruz. Bu amaçla yola çıktık. İnşallah, önemli bir adımı da bu fidan dikme etkinliği ile atmış olacağız. İlerleyen günlerde de mahallemizin uygun bir noktasında hatıra ormanı oluşturmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Dikilen fidanların bakımının da önemli olduğuna değinen Kıyan, “İnşallah bu fidanlarımız, okullarımızdaki öğrencilerimizle, çocuklarımızla birlikte büyüyecek. Başta çocuklarımız olmak üzere tüm mahalle sakinlerimize ağaç sevgisini ve yeşili koruma bilinci de aşılamak istiyoruz. Tabi bu noktada fidanların bakımı da önem kazanıyor. El ele vererek mahallemizi daha yaşanabilir hale getirmek istiyoruz. Bu çalışmamızda bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.








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Hasan Hüseyin Şahin 1 saat önce

Ahmet kardeş kolay gelsin tebrik eder başarılar dilerim Ama unuttuğun bir de şey var malesef ilçede Ş..... çok her yıl yakmaslardı şimdiye Elbistanında bir piknik olurdu

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