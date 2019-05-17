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Yeşilyurt Mahallesi pazar yeri açıldı

Yeşilyurt Mahalle sakinlerinin en önemli taleplerinden olan açık pazar yeri, pazarcı esnafın ve vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yeşilyurt Mahallesi pazar yeri açıldı

Elbistan Çok Programlı Anadolu Lisesi arkasında açılacak olan açık pazar yeri, Cuma günleri mahalle sakinlerinin hizmetinde olacak.

Pazar yeri için Elbistan Belediyesi’ne teşekkür eden Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Ahmet Kıyan, “Mahalle sakinlerimizin en önemli taleplerinden biri olan Pazar yeriydi. Pazarcı esnafını ürünlerinin daha rahat ortamda satmalarına imkan veren pazar yeri için Elbistan Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Cuma günleri hizmet verecek olan pazar yerimiz Yeşilyurt Mahallesi olmak üzere bütün  hemşerilerimize hayırlı olsun, güzel hizmetlere vesile olsun” dedi.

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Abdullah 4 gün önce

Guzel bir gelişme ancak mahalle nüfusunun yoğun bölümü yukarda tepede. Pazarın yeri bence de yanlis. Mahalle merkezine hitap eden bir yer olmalı.

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MUHTAR 4 gün önce

Muhtar başlamış resim vermeye. sayın muhtar pazar yerini sahin tepesine yap. senin muhtar olduğunu bilelim.

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Toki sakini 4 gün önce

Pazar yerinin toki konutlari yanindaki bosluğa yapilsa daha verimli olur

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ali 4 gün önce

çok büyük bir gelişme zamanla düzenlemeler olur ama bir yerden başlanmış olması güzel.desteklemeye devam edelim eleştirmeyelim ki yapanlar motive olsun

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İsimsiz 4 gün önce

Çok güzel iş başarmışsınız çok büyük bir başarı 3 5 kasayla pazar yeri yapacağınız başka bir şey yok çünkü

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Komedi 4 gün önce

2 tezgah koymuşsunuz... olmuş pazar yeri

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Elbistanliyiz... 4 gün önce

Sayin muhtar baslikli vatandas.... once tesekkur etmesini bilcez. Daha sonra da elestiriyi yapabilirsin, bizim insanimiza derdimizi anlatmak o kadar zorki, biseyleri begendirmek, cokkk guzel olmus sayin Ahmet Kiyan basarilarinin dewamini dilerizz Yeşilyurt mah sakinleri adina, bi cok seyleri cok daha farkli zaman larda yapacigindan eminiz, herzamn atkanizdayix, Tesekkurlerr

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Kadir Arslan 4 gün önce

pazar yerinin konumu güzel yeşilyurt ta bu kadar düzgün uygun başka bir yer yok ona göre yorum yapalım ki şahin tepesinin tokinin mazisi kaç yildir var? Asil yeşilyurt çok programlı lise civarıdır

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