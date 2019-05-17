Yeşilyurt Mahallesi pazar yeri açıldı

Elbistan Çok Programlı Anadolu Lisesi arkasında açılacak olan açık pazar yeri, Cuma günleri mahalle sakinlerinin hizmetinde olacak.

Pazar yeri için Elbistan Belediyesi’ne teşekkür eden Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Ahmet Kıyan, “Mahalle sakinlerimizin en önemli taleplerinden biri olan Pazar yeriydi. Pazarcı esnafını ürünlerinin daha rahat ortamda satmalarına imkan veren pazar yeri için Elbistan Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Cuma günleri hizmet verecek olan pazar yerimiz Yeşilyurt Mahallesi olmak üzere bütün hemşerilerimize hayırlı olsun, güzel hizmetlere vesile olsun” dedi.

