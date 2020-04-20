Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Ahmet Kıyan yılın muhtarı seçildi

Kahramanmaraş il genelinde yapılan ankette 2019 yılı Nisan ayı ve 2020 yılı Nisan aylarında muhtarların yaptıkları çalışmaları değerlendirildi. Yaklaşık 700 mahalle muhtarının değerlendirildiği ankette Elbistan’dan da Yeşilyurt Mahalle muhtarı Ahmet Kıyan yılın muhtarları arasına seçildi.

Ankette yılın muhtarları arasına seçilen Yeşilyurt Mahalle muhtarı Ahmet Kıyan, “Kahramanmaraş’ta yılın muhtarları içerisinde bulunmam beni çok mutlu etti. Bu mutluluğumu mimarı olan Yeşilyurt Mahalle sakinleriyle paylaşır, esenlikler dilerim” dedi.

Yılın Muhtarları anketinde yer alan muhtarların isimleri şöyle:

Andırın Yeşilova Mahalle Muhtarı Özgür Demir, Afşin Büyük Tatlar Mahalle Muhtarı Ali Ceren, Çağlayancerit İstiklal Mahalle Muhtarı Salman Dolgun, Ekinözü Soysallı Mahalle Muhtarı Talip Taş, Elbistan Yeşilyurt Mahalle muhtarı Ahmet Kıyan, Göksun Bozhüyük Mahalle Muhtarı Mevlüt Karslı, Dulkadiroğlu Divanlı Mahalle Muhtarı Atilla Erimhan, Dulkadiroğlu Şeyhadil Mahalle Muhtarı Sahin Çayır, Nurhak Barış Mahalle Muhtarı Hayri Yüksel, Onikişbat Serintepe Mahalle Muhtarı Ramazan Gürbak, Onikişbat Fatih Mahalle Muhtarı Tuba Özden, Türkoğlu Doluca Mahalle muhtarı Mevlüt Karaaslan, Pazarcık Cengiz Topel Mahalle Muhtarı Ali Şallı.