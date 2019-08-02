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Yeşilyurt Hz. Hamza Cami’in temeline ilk beton döküldü

Elbistan’a bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde hayırseverlerin desteği ile yapılacak olan Yeşilyurt Hz. Hamza Cami’in temeline ilk beton dualarla döküldü.

Yeşilyurt Hz. Hamza Cami’in temeline ilk beton döküldü
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Elbistan’a bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde hayırseverlerin desteği ile yapılacak olan Yeşilyurt Hz. Hamza Cami’in temeline ilk beton dualarla döküldü.

Tamamlandığında 600 kişinin aynı anda namaz kılabileceği Yeşilyurt Hz. Hamza Cami’in temel atma törenine Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, EMYO Müdürü Öğr. Gör. Muharrem Eren, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Alparslan Ceran ve Bekir Dal, Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Ahmet Kıyan, cami imam hatipleri, dernek yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Temel atma işlemi öncesinde konuşan Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, cami yaptırmanın ve yapımına katkı sunmanın dinimizdeki önemini Kur’an-ı Kerim’den ayetler ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) hadis-i şerifleri ile anlattı.

Camileri, şehirlerin kalbine benzeten Müftü Kılınç, “Allah’a iman eden bir mümin olarak Allah’ın evini inşa ederiz de daha cömert olan Yüce Rabbimiz bizler için cennette bir köşk, bina inşa etmez mi. Cennet de, bu cami de bizler içindir. Rabbimizin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Cami, şehrin kalbidir. Kalp, kirlenmiş kanı toplar, temizler ve tekrar vücuda yollar. İşte camiler de bir kalp misali, kirlenmiş gönülleri bünyesinde toplar, temizler ve hayatın yollarına sevk eder. İnşallah bizler bu inanç ve düşünce ile Beytullah’ın şubesi olan Hz. Hamza Cami’in temelini atmak için toplandık. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen kardeşlerimizden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Hz. Hamza Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Duran Sungur ise, inşaatın devam etmesi için hayırseverlerin desteğini beklediklerini ifade ederek, “Yeşilyurt Mahallemizde yeni yapılaşmaların yoğun olduğu Fatin Rüştü Zorlu Caddesi üzerinde Yeşilyurt Hz. Hamza Cami’in yapım çalışmalarına başladık. Camimiz tamamlandığında 600 kişilik olacak. Şuan temelini atıyoruz. Caminin bir an önce tamamlanması için tüm hayırseverlerin desteğini bekliyoruz. Hayırseverlerimize şimdiye kadar yaptıkları yardımlardan dolayı da teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Müftü Kılınç tarafından dua edildi ve kurban kesildi.




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Ayse yalın 3 hafta önce

Elbistanda hiç cami yok ya fabrika yapin iş yerleri açın da işsizler çalışsın

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BIKAN VATANDAŞ 3 hafta önce

ALLAH GÜNAH SAYMASIN AMA CAMİ SAYISI ARTTIKÇA GÜNAHLARIMIZ MI DÖKÜLÜYOR.İŞ SAHASI YAPIN GARİBANA YARDIM EDİN HANGİ CAMİLER DOLDU DA HALK TAŞTI SÖYLER MİSİNİZ YARIM KALAN NİCE CAMİLER VAR KURSLAR AÇIN EĞİTİM ALANLARI AÇIN.

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Osman 3 hafta önce

Her yerde cami var zaten bu neyin kafası istihdam sağlayın elbistanın en büyük sorunu işsizlik

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Özgür 3 hafta önce

Bildikleri en iyi iş budur.insanlarin eğitime işe ihtiyacı var.camiler çoğaldıkça din sömürücüleride çoğalıyor.

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Müneccim 3 hafta önce @Özgür

Aynen öyle kardeşim.İnsanların duygularını sömürmek için en iyi yöntem.Şimdi ilk iş bu cami için yaptırma ve yaşatma derneği kurmak olacaktır.

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Haksever 3 hafta önce

Hayırlı olsun

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Cami adab-ı 3 hafta önce

Girişi çıkışı kötü cami yapmayın

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batuhan 3 hafta önce

toki camisi cemaati almıyormuymuşki 100 metre ilerisine tekrardan bir cami yapma ihtiyacı dogmuş hocaların dedigi israf haramdır cümlesi camiler için geçerli degil galiba,,,

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X 3 hafta önce

Hih elinize saglik şehrin dışına hastane yapın başka adam akıllı saglik kuruluşu yerine minicik yetersiz ekipman olan bir sağlık kuruluşu bi de cami yapın. En azından yıkaması kolay olur o acıdan mi düşünüldü acaba

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