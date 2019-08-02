Yeşilyurt Hz. Hamza Cami’in temeline ilk beton döküldü

Elbistan’a bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde hayırseverlerin desteği ile yapılacak olan Yeşilyurt Hz. Hamza Cami’in temeline ilk beton dualarla döküldü.

Tamamlandığında 600 kişinin aynı anda namaz kılabileceği Yeşilyurt Hz. Hamza Cami’in temel atma törenine Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, EMYO Müdürü Öğr. Gör. Muharrem Eren, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Alparslan Ceran ve Bekir Dal, Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Ahmet Kıyan, cami imam hatipleri, dernek yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Temel atma işlemi öncesinde konuşan Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, cami yaptırmanın ve yapımına katkı sunmanın dinimizdeki önemini Kur’an-ı Kerim’den ayetler ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) hadis-i şerifleri ile anlattı.

Camileri, şehirlerin kalbine benzeten Müftü Kılınç, “Allah’a iman eden bir mümin olarak Allah’ın evini inşa ederiz de daha cömert olan Yüce Rabbimiz bizler için cennette bir köşk, bina inşa etmez mi. Cennet de, bu cami de bizler içindir. Rabbimizin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Cami, şehrin kalbidir. Kalp, kirlenmiş kanı toplar, temizler ve tekrar vücuda yollar. İşte camiler de bir kalp misali, kirlenmiş gönülleri bünyesinde toplar, temizler ve hayatın yollarına sevk eder. İnşallah bizler bu inanç ve düşünce ile Beytullah’ın şubesi olan Hz. Hamza Cami’in temelini atmak için toplandık. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen kardeşlerimizden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Hz. Hamza Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Duran Sungur ise, inşaatın devam etmesi için hayırseverlerin desteğini beklediklerini ifade ederek, “Yeşilyurt Mahallemizde yeni yapılaşmaların yoğun olduğu Fatin Rüştü Zorlu Caddesi üzerinde Yeşilyurt Hz. Hamza Cami’in yapım çalışmalarına başladık. Camimiz tamamlandığında 600 kişilik olacak. Şuan temelini atıyoruz. Caminin bir an önce tamamlanması için tüm hayırseverlerin desteğini bekliyoruz. Hayırseverlerimize şimdiye kadar yaptıkları yardımlardan dolayı da teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Müftü Kılınç tarafından dua edildi ve kurban kesildi.







