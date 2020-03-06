Yeşilyurt Hz. Hamza Camii, hayırseverlerin yardımını bekliyor

Yeşilyurt Hz. Hamza Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Duran Sungur, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında temeli atılan caminin, inşaat çalışmalarına başlayacaklarını söyledi. Minaresi yapılan caminin inşaatının devam etmesi için hayırseverlerin desteğini beklediklerini ifade eden Başkan Sungur, “Yeşilyurt Mahallemizde yeni yapılaşmaların yoğun olduğu Fatin Rüştü Zorlu Caddesi üzerinde Yeşilyurt Hz. Hamza Cami’in inşaat çalışmalarına mevsim şartlarının el vermesi ile başladık. Camimizin minaresi, hayırseverlerin desteği ile tamamlandı. Artık yavaş yavaş camimiz de yükselmeye başlayacak. Hayırsever vatandaşlarımız, derneğimiz adına açılan TR 550001000199853974475001 nolu hesaba bağışta bulunabilirler. Hayırseverlerimize şimdiye kadar yaptıkları yardımlardan dolayı da teşekkür ediyoruz” dedi.