Yeşilyurt Hz. Hamza Camii, destek bekliyor

Yeşilyurt Hz. Hamza Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Duran Sungur, camii inşaatında hayırseverlerin desteği ile büyük ilerleme sağladıklarını söyledi.

Camiin ibadete açılması için doğalgaz, halı, avize, minber, mihrap, kürsü, nakkaş, abdesthane kapı ihtiyaçlarının olduğunu belirten Sungur, “Camimizin temelini attığımız 2 Ağustos 2019’dan bugüne kadar hayırseverlerimiz desteklerini esirgemedi. Az çok demeden gönlünden kopan ne varsa herkes bu hayır işinde yarıştı. Camimiz bitme aşamasına geldi. Ancak eksiklerimiz var. Bu çorbada benim de tutum bulunsun diyen hayırseverlerimizin desteğini bekliyoruz. Bu eksikliklerimizi de kısa sürede tamamlarsak camimizi ibadete açacağız. Bugüne kadar bizlere katkı sunan tüm hayırseverlerimizden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.