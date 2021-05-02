Yeşilyurt Hz. Hamza Cami hayırseverlerden destek bekliyor

Yeşilyurt Hz. Hamza Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Duran Sungur, camii inşaatının bu seviyeye gelmesinde hayırseverlerin katkısının büyük olduğunu söyledi.

Sungur, “Caminin ibadete açılması için nakkaş, avize, doğalgaz, alttan ısıtma, halı, Kuran kursunun halısı, 15 adet plastik kapı, otomatik cam kapı, şadırvan ve bahçe düzeninin yapılması gerekiyor. Ayrıca da ses sistemi için de bir miktar borcumuz bulunuyor” dedi.

‘2 yıl gibi bir sürede caminin bitme aşamasına gelmesine katkı sunan herkesten Allah razı olsun’ diyen Sungur, “Camimizin temelini attığımız 2 Ağustos 2019’dan bugüne kadar hayırseverlerimiz desteklerini esirgemedi. Hayırda yarışan vatandaşlarımız sayesinde bugünlere geldik. Eksiklerimizi kapatıyoruz ama inşaat ilerledikçe yenileri çıkıyor. İnşallah hayırseverlerimiz içinde bulunduğumuz bu mübarek ayın da fazileti ile camimize yardımcı olurlar. Bu eksikliklerimizi de kısa sürede tamamlarsak camimizi ibadete açacağız” ifadelerini kullandı.