Yeşil dalga uygulaması başladı

Altyapısı tamamlanan çalışma ile Hulusi Efendi Bulvarı ile Malatya Caddesi’nde her iki yönde ortalama hızı 30 kilometre olan araçlar, kırmızı ışığa yakalanmadan 4 kavşağı geçebilecek.

Özellikle birbirini takip eden ışıklı kavşaklarda sürücülerin kırmızı ışığa yakalanmaları durumu, Elbistan’da da şehir içi trafiğinde yığılmalara yol açıyor. Bu tip durumların düzeltilmesi için oluşturulan koordine trafik sinyalizasyonuna genel olarak “yeşil dalga” adı veriliyor. Yeşil dalga sistemi sayesinde belli bir hızla seyahat eden araçlar, art arda kurulu ışıklı kavşaklarda kırmızı ışığa yakalanmadan geçebiliyor. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık’ın, ilçedeki şehir içi trafikte rahatlama sağlaması için yeşil dalga sistemine geçilmesi yönündeki talebi sonrasında çalışmalara başlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Daire Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Şubesi ekipleri, uygulamayı Hulusi Efendi Bulvarı ile Malatya Caddesi arasında başlattı.

Konuyla ilgili olarak bilgi veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Daire Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Tunç, yeşil dalga sisteminin şimdilik Malatya Caddesi ile Hulusi Efendi Bulvarı’nda uygulanacağını belirtti. Tunç, “Elbistan Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda sürücülerin kavşakta fazladan beklemesini engellemek ve akıcı bir trafik kazandırmak için yeşil dalga sistemi uygulaması başlattık. Yeşil dalga sisteminin Hulusi Efendi Bulvarı’ndan şehir merkezi istikametine olan bölümü, Doktor Hasanbey Caddesi’ndeki trafik ışığından başlayıp Malatya Caddesi ile Hacı Esat Efendi Caddesi’nin kesiştiği kavşağa kadar devam edecek. Malatya Caddesi’nden şehir merkezi istikametine ilerleyen sürücüler de aynı şekilde Doktor Hasanbey Caddesi kavşağına kadar yeşil dalga sistemi sayesinde kesintisiz şekilde seyredebilecek. Yeşil dalga sisteminde ortalama hız 30 km olacak. Ortalama 30 km ile seyreden araçlar, 4 kavşaktan kırımızı ışığa yakalanmadan geçebilecek” şeklinde konuştu.

Tunç, bir sonraki yeşil dalga uygulamasının da Adnan Menderes Bulvarı’nda hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.















