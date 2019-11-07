Yeşil Barış Derneği, 15 termik santralin kapatılmasını istedi

Özelleştirilen kömürlü termik santrallere, çevre yatırımlarını tamamlamaları için 2019 yılının sonuna kadar süre tanınmıştı. Bu süre içerisinde santraller, filtre ve baca gazı arıtma sistemleri gibi çevre yatırımlarını yapmadan zehirli gazları altı yıl boyunca doğrudan havaya saldı. Bu zehirli gaz ve külden en çok etkilenen bölgelerin başında da Afşin-Elbistan geldi. Söz konusu santrallere çevre yatırımlarını yapmaları için tanından sürenin dolmasına iki ay kala yeni bir kanun teklifiyle bu santrallere çevre yatırımlarını yapmamaları için verilen sürenin 2022 yılına kadar uzatılması da meclis gündeminde. Teklif yasalaşırsa, bu santraller 2022 yılı sonuna kadar havayı kirletmeye, çevreye zarar vermeye, halk sağlığını tehdit etmeye devam edecek. Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi.

Yeşil Barış (Greenpeace) Derneği, yeniden yasal düzenleme ile havayı kirletme izni verilmesine karşı çıkıyor ve bu sebeple söz konusu santrallerin kapatılmasını talep ediyor. Daha önce de söz konusu santrallerin çevre yatırımlarına iki yıl daha erteleme Meclis gündemine gelmiş ancak TBMM'de tüm siyasi partilerin reddetmesiyle geri çekilmişti. Greenpeace Akdeniz, Temmuz ayında söz konusu 15 santralden ikisinin yer aldığı Kütahya Seyitömer ve Tunçbilek'te yaptığı 24 saatlik hava ölçümü sonucu hava kirliliğinin Dünya Sağlık Örgütü'nün limit değerinin üç katı çıktı olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Greenpeace avukatı Deniz Bayram, santrallerin kapatılmasına ilişkin olarak yaptıkları başvuru hakkında şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en kirli termik santralleri 6 yıl boyunca yatırımlarını yapmadı, çevreyi kirletti, kanser ve birçok hastalığın sorumlusu hava kirliliğine neden olarak halk sağlığını tehdit etti. 2019 yılı sonuna kadar süreleri olan bu santraller için zaman doldu. Keyfi olarak havayı kirleten santrallerin çevre yatırımlarını tamamlayana kadar faaliyetlerinin durdurulmaları gerekiyor. Bu santraller, havayı kirletmekle kalmadı aynı zamanda, 2018 yılında bu santrallerden 10 tanesine toplam 559 milyon Türk Lirası, 2019 yılında 665 milyon Türk Lirası kamu teşviki ödendi. Bu santrallerin 2020 yılında da milyonlarca teşvik ödemesi almasına karar verildi. Kısacası bu santraller hem cebimize hem sağlığımıza zarar."