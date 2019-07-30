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Yeşil alanlarda hummalı çalışma

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçe genelinde bulunan mesire alanları, mahalle parkları ve yeşil alanlar başta olmak üzere her alanda Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışmalarının aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Yeşil alanlarda hummalı çalışma
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Özellikle yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve yeşil alanlarda mağduriyet yaşanmaması için her türlü tedbirin alındığını kaydeden Başkan Gürbüz, bu tür çalışmaların Park ve Bahçeler Müdürlüğünce günlük rutin olarak yapıldığını ifade etti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışmalarını detaylı bir şekilde kamuoyu ile paylaşan Başkan Gürbüz açıklamasında, “Elbistan Belediyesine ait mücavir alanları içerisinde bulunan mesire alanı, mahalle parkları ve yeşil alan düzenlemelerinin günlük kontrolü sağlanarak sulama bakımı ve temizliği yapılmaktadır. Yine bu alanlarda bulunan oyun grubu, bank, piknik masası ve tel çitlerin hasar tespitlerinin yapılarak uygun yedek parçaları ile değiştirilmekte veya tamiratı yapılmaktadır

Mevcut yeşil alanların sulama sistemlerinin düzenli çalıştırılması, hasar tespiti ve arıza giderme işleri rutin bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca Geçit Mahallemizde yeşil alan oluşturtmak için yeni sulama sistemi çekilmiştir. Pınarbaşı mesire alanında temizlik çalışmalarından kaynaklı tahrip olan sulama sistemlerin yenilenmesi ve tamiratı yapılmıştır.

Bütün park orta refüj kavşak ve yeşil alan düzenlemelerinin çim alanlarının koordineli olarak çim biçme traktörü ve çim biçme makineleri ile biçilmesi sağlanmaktadır. Çim biçme araçlarımızın giremediği alanlarda yabancı ot ve sürgünlerin misinalı tırpan ile temizlenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca mülkiyeti belediyemiz ait olan fakat henüz bir düzenleme yapılmamış alanlarımızda olası yangına ve yabani hayvana karşı mücadele amaçlı yabancı otların temizliği sağlanmıştır ve devam etmektedir” dedi.

 

Ormanlık alan, olası yangına karşı sürekli denetim altında

 

Başkan Gürbüz, “Cezaevi karşısında bulunan tek ormanlık alan olan Şar Dağı eteğindeki ormanlık alan olası yangına karşı traktör ile düzenli periyotlarda sürdürülmektedir. Ayrıca bu işlem fidanlarımızın daha güzel gelişmesini sağlamaktadır. Mülkiyeti belediyemize ait olan ve ağaçlandırması yapılmış yeşil alanlarımızda yer yer sürdürülmektedir. Hizmet alanımızda bulunan seramızda mevsimlik çiçek yetiştiriciliği ve Ligustrum, Morsalkım, Acemborusu gibi çalı bitkilerinin çelikten üretimi yapılarak köklendirilmesi sağlanmıştır. Yetiştirilen mevsimlik çiçeklerimiz ve Büyükşehir Belediyesinden gönderilen süs bitkilerimiz ile şehir merkezinde bulunan park ve kavşaklarda peyzaj çalışması yapılmıştır.

Bütün park ve refüj ve kaldırım ağaçlarının budanması ve şekillendirilmesi yapılmıştır. Ve gerek görülen yerlerde devam etmektedir. Yeni kurulmuş olan çocuk oyun grupları tabanına ve mevcutta kurulu olan ve oyun grubu tabanında yetersiz olan esence malzemesi takviyesi yapılmıştır. Gerek görülen park tabanlarında çapa yapılarak malzemenin yumuşatılması sağlanmıştır. Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen 20 adet dekoratif saksılar içleri bitkilendirilerek şehrin uygun yerlerine yerleştirilmiş ve devam etmektedir. Çınaraltı Sosyal Tesisleri’nde peyzaj çalışması yapılarak alanda çim alan oluşturulmuştur. Sulama tankerimiz ile kavşak refüj ve kaldırım ağaçlarımızın sulanması için 2 vardiya şeklinde rutin bir şekilde sulama işleri devam etmektedir” ifadelerini kullandı.


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Muhammet 3 hafta önce

Seçim bittiği günden bu yana yazıyorum tel bir yorum okunmadı sanırım semt parkları can çekişiyor lütfen gerçekten ilgilenilsin.Banklar,parkı çevreleyen çitler yeşil alan adeta talan ediliyor içinde ateş yakılan semt parkları mevcut selefiniz belediye başkanları iyi kötü gerçekten çok fazla semt parkı yaptılar bunları korumak güzelleştirmek gerekmezmi? Yeni semt parlklarina bile birçok yerde ihtiyaç yok yeterki olanlara bakım yapılsın

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3 duyu 3 hafta önce

Birde Elbistan'a Kahramanmaraş tarafından
girişte bulunan bayrağımızı değiştirseler bayrağımız tahrip olmuş.

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Mağdurum 3 hafta önce

Şehir merkezi vergi dairesi karşısındaki park içler acısı durumda ...!!!

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Cevdet 3 hafta önce

Helal sana giden belediyenin enkazini coplugunu temizliyorsun baskan tabi bu is eski belediyedeki muhaliflerin hosuna gitmiyor ve karalama kampanyasina devam ediyorlar.Basarilarinin devamini dileriz

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Ahmet ÖZDEMIR 3 hafta önce

Çok güze olmuş çalışmaları destekliyorum yaptıranın eline sağlık

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Murat kılınç 3 hafta önce

Çimler ve ağaçlarımız daha düzenli sulanırsa sevinirim

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Şükrü salt 3 hafta önce

Çay icecek yer yok güzelliği seyredemiyoruz

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Murat 3 hafta önce

Mehmet gürbüz niden ahmedi memmedi güzel yalakaların var yol yapın yolllll yolllllllllllllll arabaların anası agladı hurda oldu babanızmı yaptırıyor kaçıncı amartisör kaçıncı rot kaçıncı aks yeter artık biten yerlerden başlansa millet şu küfürü bıraksa söve söve agzım agrıyor çarşıya çıktığım zaman

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