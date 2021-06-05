Yerli turist kafilelerinin GAP turundaki yeni rotası Pınarbaşı oldu

İzmir’de turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalar, yerli turistlere yönelik olarak planladıkları Güneydoğu Anadolu turlarını güzergahına Elbistan’ı eklemeye başladı. İzmir’de taşımacılık firması olan Elbistanlı işletmeci Aydın Çiçek’in girişimleri sonucunda Adıyaman’dan sonra rotayı Elbistan’a çevirme kararı alan kafileden ilki kente geldi. İzmir’den yola çıkan 17 yerli turistin bulunduğu tur midibüsünün ilk durağı Mükrime Hatun Kültür Evi oldu. Burada çeşitli ikramların yapıldığı tamamı kadınlardan oluşan kafile, Pınarbaşı ve Ceyhan Nehri’ni gezip bol bol fotoğraf çektirdi. Birçok ziyaretçi de sosyal medya hesaplarından canlı yayınlar yaparak, arkadaşlarına Pınarbaşı’nın güzelliğini tanıttı.

Geziburada Travel adlı turizm firması ile Elbistan’a gelen kafilenin rehberi Maviş Cantürk, yaptığı değerlendirmede, “Bu güzelliği yerinde görmek istedik. Ülkemizin güzide yerlerinden birisi burası. Pınarbaşı’nın hikayesini araştırmıştım. Turistlerimiz buraya hayra kaldı. Bu güzelliği gözlerimizle görme şansını yakaladık” şeklinde konuştu.

Acente yetkilisi Derya Ayvalık da turist kafilelerini Elbistan’a getirmeye devam edeceklerinin altını çizdi. Ayvalık, “6 gündür yoldayız. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illeri kapsayan bir turumuz var. Adıyaman’dan sonra rotamızı buraya çevirdik. Son gecemizi normalde Adana’da geçirirdik. Aydın Bey’in tavsiyesi ile birlikte güzergahımız Elbistan’a döndü. Bu geziler devam edecek. Firma olarak önümüzdeki günlerde de Elbistan’a ve Pınarbaşı’na kafile getireceğiz. Burasının güzelliğini anlatacağız. Eminim ki, herkes Elbistan’a gelmek isteyecek” şeklinde konuştu. Gülseren Turgut adlı ziyaretçi ise, Pınarbaşı’nın kendisine İzmir’i hatırlattığını ifade ederek, “Gezdiğimiz yerlerin hepsini beğendim ama burası daha çok İzmir’i hatırlattı. Manzara çok şahane. Elbistan’a geldiğim ve buraları gördüğüm için mutlu oldum” dedi.

Kafile, Pınarbaşı ve çevresindeki gezinin ardından bir sonraki durakları olan Nevşehir’e doğru yola çıktı.