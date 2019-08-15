Yere çekirdek kabuğu, sigara izmariti atana ve tükürene ceza geliyor

Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yerlere sigara izmariti ve paketi, çekirdek kabuğu atanlarla veya tükürerek çevre kirliliğine yol açanlara cezai işlem uygulayacak.

Özellikle vatandaşların gezinti haline gelen cadde, sokak ve mesire alanlarında kirliliğinin önüne geçmeyi hedefleyen Elbistan Belediyesi, yeni uygulama ile çevreyi kirletenlere ceza uygulayacak.

Uygulama hakkında bilgi veren Elbistan Belediyesi, “Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizi özellikle vatandaşların gezinti haline gelen cadde, sokak ve mesire alanlarında kirliliğinin önüne geçmek için yeni bir uygulama başlattı. Bu uygulama ile yerlere sigara izmariti ve paketi, çekirdek kabuğu veya tükürerek çevre kirliliğine yol açanlara kabahatler kanunu doğrultusunda cezai işlem uygulayacak.

Yaptığımız tespitlerde insanlarımızın mesire ya da gezinti alanları ile caddelerde, çevre kirliliğine karşı duyarsız olduğunu gördük. Bununla ilgili de çok şikâyetler almaya başladık. Biz de bunun kamuoyunda duyarlılığı adına böyle bir uygulamaya başladık. Ekiplerimiz sürekli olarak yere çöp ve izmarit atanlarla ilgili denetim yapıyorlar. İnsanlarımız bu alışkanlığı kazanana kadar uygulamamıza devam edeceğiz. Bizim amacımız kesinlikle ceza yazmak değil. Bu konuda insanlarımızın duyarlılık kazanmasını istiyoruz. Ceza etkili bir unsur ama tek çözüm değil' ifadelerine yer verildi.





