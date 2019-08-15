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Yere çekirdek kabuğu, sigara izmariti atana ve tükürene ceza geliyor

Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yerlere sigara izmariti ve paketi, çekirdek kabuğu atanlarla veya tükürerek çevre kirliliğine yol açanlara cezai işlem uygulayacak.

Yere çekirdek kabuğu, sigara izmariti atana ve tükürene ceza geliyor
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Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yerlere sigara izmariti ve paketi, çekirdek kabuğu atanlarla veya tükürerek çevre kirliliğine yol açanlara cezai işlem uygulayacak.

Özellikle vatandaşların gezinti haline gelen cadde, sokak ve mesire alanlarında kirliliğinin önüne geçmeyi hedefleyen Elbistan Belediyesi, yeni uygulama ile çevreyi kirletenlere ceza uygulayacak.

Uygulama hakkında bilgi veren Elbistan Belediyesi, “Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizi özellikle vatandaşların gezinti haline gelen cadde, sokak ve mesire alanlarında kirliliğinin önüne geçmek için yeni bir uygulama başlattı. Bu uygulama ile yerlere sigara izmariti ve paketi, çekirdek kabuğu veya tükürerek çevre kirliliğine yol açanlara kabahatler kanunu doğrultusunda cezai işlem uygulayacak.

Yaptığımız tespitlerde insanlarımızın mesire ya da gezinti alanları ile caddelerde, çevre kirliliğine karşı duyarsız olduğunu gördük. Bununla ilgili de çok şikâyetler almaya başladık. Biz de bunun kamuoyunda duyarlılığı adına böyle bir uygulamaya başladık. Ekiplerimiz sürekli olarak yere çöp ve izmarit atanlarla ilgili denetim yapıyorlar. İnsanlarımız bu alışkanlığı kazanana kadar uygulamamıza devam edeceğiz. Bizim amacımız kesinlikle ceza yazmak değil. Bu konuda insanlarımızın duyarlılık kazanmasını istiyoruz. Ceza etkili bir unsur ama tek çözüm değil' ifadelerine yer verildi.



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vatandaş 1 hafta önce

ne tükürmesi yaa adamlar beynini çıkarıp atıyor resmen sokaklara insanın midesi bulanıyor. ayıptır söylemesi çok pis insanlarımız var. yıl 2019 olmuş hala mendil peçete kullanmayı bilmeyenler var. utanmasalar sokağa yapacaklar . en ağır cezaları hak ediyorlar gerçekten ...

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Misafir Avatar
ASİL 7 gün önce @vatandaş

Bu işi ceza çözmez eğitim,aile terbiyesi ya da vicdan gerekir.Hangi torna yontacak bu kadar kalası.

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hakan 1 hafta önce

keşke uygulasanız ama asıl daha büyük ceza gerektiren şeylere ce zakesilmiyor buna mı karışacaksınız...Adamlar caddeleri işgal ediyor dükkanın önündeki yolu kapatıyor bunlara bi ceza kesin önce

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Elbistanlı 1 hafta önce

Özelliklede balğamlı tüküren insanları boğasım geliyor...

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Cevre 1 hafta önce

Evet Güzel is yapana Yavrum Almanya,da100€ dan basliyor herkesde kuzu gibi uyguluyor.Ama bizde para ve kabadayilik cok .Nasil olsa herkesin bir dayisi var

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Sarı çizmeli memmeed 1 hafta önce

Çarşıda öyle Zihniyette insanlar öyle tuhaf öyle değişik insanlar var ki bırakın ceza yazmayı zabıtayı döverler daha önce yaşanan olaylar buna örnek.

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Kılıç mürşit 1 hafta önce

Ot attı diyelim tükürdü iki katı ceza olacakmı

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Önce hizmet, sonra uygula... 1 hafta önce

Uygulama güzel ama çöp kovası yoksa ne yapsın insanlar? Elimizde çöpü saatlerce gezdiriyoruz atacak bir çöp kovası bulamıyoruz.

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Adsız 1 hafta önce

Sayın zabıta ekiplerini millet bahçesine bekliyoruz orada o kadar ceza yazacak insan var ki.

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