Yenilenebilir enerji stajı için İspanya’ya gittiler

Karaelbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hazırladığı ve Avrupa Birliği’nden 35 bin AVRO hibe almaya hak kazanan yenilenebilir enerji kaynakları projesi kapsamında elektronik alanı 11.ve 12.sınıfta eğitim gören18 öğrenci ile 3 refakatçi öğretmenin katılacağı staj programı başladı. Öğrenciler, eğitimlerin birinci aşaması için İspanya’ya ulaştı.

Karaelbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Erdal Şakalar, refakatçi öğretmenler ve öğrenciler, İspanya programı öncesinde Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt’ı ziyaret etti. Okul müdürü Erdal Şakalar, staj programı ve proje hakkında Bayazıt’a bilgi aktardı. Bayazıt, projenin önemine değinerek öğrencilere Avrupa programlarında başarılar diledi.

Okul müdürü Erdal Şakalar ise, projenin, 3 Avrupa ülkesi ile ortaklaşa düzenlendiğini söyledi.

Projenin ilk etabının İspanya’dan başladığını belirten Şakalar, şöyle konuştu:

“Okulumuzun hazırlamış olduğu 35 bin AVRO’luk Avrupa Birliği hibe projesi; yenilenebilir enerji kaynakları alanında 2 hafta süre ile 2020 yılı Şubat ve Haziran ayları arasında Romanya, İspanya ve Almanya’da bulunan ev sahibi ortak kurumlarla birlikte yaptığımız proje çalışama planına göre staj faaliyetinin ilk akışı olan ispanyaya öğrencilerimizi yolcu etmeden önce İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Kürşat Bayazıt’a ziyarette bulunduk. Müdürümüzün öneri ve temennilerini aldık.

Yenilenebilir enerji, ülkelerin enerji ihtiyaçlarını yerli kaynaklarla karşılayarak dışa bağımlılıklarının azaltılması, kaynakları çeşitlendirerek sürdürülebilir enerji kullanımının sağlanması ve enerji tüketimi neticesinde çevreye verilen zararların en aza indirilmesi açılarından son derece önemli bir yere sahiptir. Bugün dünya genelinde tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 20’si yenilenebilir kaynaklardan elde edilmektedir. Türkiye bulunduğu coğrafi konumu ve jeopolitik yapısı nedeniyle bütün yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip olma imkanı açısından AB ülkelerine göre daha şanslıdır. Türkiye’nin 2023 hedefleri arasında tahmin edilen elektrik tüketimine paralel olarak, elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynak payının en az yüzde 30 seviyelerine çıkarılması yer almaktadır.”

Öğrencilerinin bu proje sayesinde mesleki yeterlilik deneyimi yönünden kendilerini Avrupa boyutunda geliştirerek elde ettikleri kazanımları sertifikalarla belgeleyeceklerinin altını çizen Şakalar, “MEB Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Ara Eleman İhtiyacının Belirlenmesi' çalışmasında daha nitelikli personelin yetiştirilebilmesi için işletmelerde mesleki eğitim süresi ve öğretmen yeterliliğinin artırılması gibi öneriler getirilmiştir. Ülkemizde yenilenebilir enerji kullanımı, kamu ve özel sektörde teşvik edilip yaygınlaştıkça bu alandaki ara teknik eleman ihtiyacı hızla artmaktadır.

Ülkemizin 2023 eğitim vizyonunda ifade edilen mesleki ve teknik eğitime atfedilen değerin artırılması konusunda projemiz önemli bir fırsat olacaktır. Projemizin uygulanması durumunda kurumsal olarak artacak popülaritemiz sayesinde çevremizde tercih edilen bir okul haline gelecek ve mesleki eğitime bakış açısı değişecektir. Güçlü ve iyi işleyen eğitim, öğretim ve gençlik sistemleri, öğrencilerimizi rekabetçi bir ekonominin ve işgücü piyasasının talep ettiği becerilerle donatarak vatandaşların bu sorunlarla başa çıkmasında önderlik yapacaklardır” ifadelerini kullandı.





