Yeniden Refah Partisi’nden siyasi partilere ziyaret

Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Fehmi Yılmaz, yönetimi ile birlikte ilçedeki işsizlik problemi başta olmak üzere genel sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunmak ve çözüm önerilerini masaya yatırmak amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti’nin Elbistan ilçe teşkilatlarını ziyaret etti. CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan ve İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül’le görüşen Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Fehmi Yılmaz, ziyaretlerle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, Elbistan’ın sorunlarının büyüdüğünü ve bu konuda da birlik beraberlik içinde hareket edilmesinin önemine dikkat çekti.

Başkan Yılmaz, “Elbistan’ımızın çözüm bekleyen birçok sorunu var. Bu sorunların başında da işsizlik geliyor. Esnaflarımız ve çiftçilerimiz de çeşitli sorunlarla boğuşuyor. İlçemizdeki bu sıkıntılı süreci atlatmak için hepimize görev düşüyor. Bu amaçla, tüm siyasi partiler olarak elimizi taşın altına koymalı ve ilçemizin geleceğiyle ilgili kararlar almalıyız. Sürekli göç veren bir kent haline dönüşen Elbistan’ımızın kaybedecek zamanı kalmadı. Bu yüzden birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Sorunlarımız ortak, çözümü de birlikte bulmalıyız. Parti olarak problemlerin çözümüne yönelik fikir ve görüşlerimizi ilçemizdeki siyasi partilerin ilçe başkanları ile istişare ettik. Onların da değerli görüşlerini aldık. İnşallah el birliği ile ilçemizi hak ettiği yere taşımanın gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Fehmi Yılmaz, ziyaretlerinin önümüzdeki günlerde süreceğini de sözlerine ekledi.

CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan ve İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.