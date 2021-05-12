Yeniden Refah Partisi’nden İsrail’e kınama

Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Teşkilatı tarafından İsrail’in Kudüs'teki işgal ve istila girişiminin yanı sıra Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıyı kınayan bir açıklama yapıldı.

Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Fehmi Yılmaz, parti yöneticileri ile birlikte Çarşı Atik Camii önünde yaptığı basın açıklamasında İsrail’in saldırılarının acımasızca olduğunu dile getirdi.

Kudüs'ün tüm semavi dinler için özel bir anlam taşıdığının altını çizen Başkan Yılmaz, “Mescid-i Aksa, bizim ilk mabedimiz ve kıblemiz, İslam dünyasının da onur ve namusudur. Yıllardır mazlum kanı akıtmanın, vicdansızlığın ve zulmün adresi olan Siyonist İsrail, zulümlerine bir yenisini daha ekledi. İçinde bulunduğumuz bu mübarek ayda ne yazık ki kutsalımıza ve mabedimize yönelik acımasız saldırı sonucunda aralarında çocukların da olduğu 40’a yakın Filistinli kardeşimizi şehit ettiler. Kahrolsun İsrail” şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz, şöyle devam etti:

“Müslümanların 3 mukaddes mabedi vardır. Mescid-i Haram yani Kabe, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa İslam aleminin mukaddesleridir. Siyonistler, Tevrat’ın ayetlerini değiştirerek Allah’ın, yeryüzünde kendilerin dünya hakimiyeti vaat ettiğini savunuyorlar. Bu yüzden de Filistin’de İsrail devletinin kurulmasına tam fikir oldular. İsviçre’nin Bassel şehrindeki ilk toplantının ardından 50 yıllık iki aşamalı karar alıyorlar. Avrupa’dan gelip Osmanlı Sultanı Abdulhamid’e gelerek bu bölgeden toprak istiyorlar. Ancak, Adbulhamid Han, toprak vermediği gibi bunları huzurundan da kovmuştur.”

‘Siyonizmle, emperyalizmle dün olduğu gibi, bugün ve bundan sonra da mücadeleye ve karşısında durmaya devam edeceğiz’ diyen Başkan Fehmi Yılmaz, “İsrail’den; vicdan, merhamet, barış ve adalet beklemek mümkün değildir. İsrail, ramazan bayramı öncesinde Filistin’de, Kudüs’te bütün dünyanın gözlerinin içine baka baka ve soğukkanlılıkla insanlık dışı eylemlerine bir yenisini daha eklemiştir. Bu saldırılar asla kabul edilemez. İsrail, mutlaka durdurulmalıdır. Son olarak, Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın dediği gibi “Fırat ve Nil’den kanlarımız dahi aksa, size büyük İsrail’i kurdurtmayacağız” ifadelerini kullandı.