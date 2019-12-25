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Yeniden Refah Partisi’nden hayırlı olsun ziyareti

Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Teşkilatı üyeleri, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı’yı ziyaret ederek Elbistan Adliye Sarayı’nın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi’nden hayırlı olsun ziyareti

Elbistan adliyesi, aralık ayı başında Çeçenistan Caddesi üzerindeki dev komplekse taşındı. Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Metin Türkan, Kadın Kolları Başkanı Hanife Beştepe ve yönetim kurulu üyeleri, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı’yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Başsavcı Ormancı, ziyarette Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Teşkilatı üyelerine Adliye Sarayı’nın yapısı hakkında bilgiler verdi.

Ziyarette bir değerlendirme yapan Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Metin Türkan da, “Elbistan adliyemiz, çevre ilçelerdeki vatandaşlarımızın da adalet için başvurduğu bir kurum. Oldukça büyük bir nüfusa hitap ediyor. Başsavcımız Sayın Hayri Ormancı Bey başta olmak üzere, hakim ve savcılarımıza, tüm adliye personeline görevlerinde başarılar diliyoruz. Yeni Adliye Sarayı’nın da ilçemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

 


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