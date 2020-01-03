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Yeniden Refah Partisi’nden hastalara karanfil

Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Teşkilatı yöneticileri, Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım’ı ziyaret ettikten sonra servislerde yatan hastalara karanfil dağıttı.

Yeniden Refah Partisi’nden hastalara karanfil

Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Metin Türkan, Kadın Kolları Başkanı Hanife Beştepe, Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım’ı ziyaret etti. Başhekim Yasım’a yeni görevinde başarılar dileyen Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Teşkilatı yöneticileri, Başhekim Yasım’dan hastanedeki çalışmalara ilişkin bilgiler aldılar. Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Teşkilatı üyeleri, daha sonra servisleri ziyaret ederek yatan hastalara karanfil dağıttı.

Ziyaretlerle ilgili olarak değerlendirme yapan Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Metin Türkan, “Elbistan Devlet Hastanemize başhekim olarak atanan Prof. Dr. Alptekin Yasım’a hayırlı olsun demek için buradayız. Kendisine ve ekibine başarılar diliyoruz. Ayrıca hastalarımızı da ziyaret ederek hem geçmiş olsun dileklerimizi ilettik hem de karanfil hediye ederek gönüllerini aldık” dedi.


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