Yeniden Refah Partisi’nden esnaf ziyareti

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Dere, partisinin başta ekonomi ve toplumsal yaşamla ilgili program ve projelerini anlattı.

Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Teşkilatı’nın organize ettiği esnaf ziyareti programı, Kahramanmaraş İl Başkanı Mehmet Dere’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Fehmi Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile sanayi sitesinde esnaf ziyareti yapan Başkan Dere, esnafın sorunlarını dinledi ve çözüm için Milli Görüş iktidarını adres gösterdi.

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Mehmet Dere, ziyaret sonrasında yaptığı değerlendirmede milli bir ekonomi için her kapıyı tek tek çalacaklarını söyledi.

Ekonomik şartlar nedeniyle ayakta kalmaya çalışan esnafın, pandemi süreci nedeniyle ezildiğini dile getiren Başkan Dere, “Esnafımızın ve vatandaşımızın sadece seçim zamanında değil her an yanlarında olmaya özen gösteriyoruz. Bugün de Elbistan’da sanayi esnafımızla bir araya geldik. Esnafımız borçlu ve zorda. Bu zorlukların üstesinden gelecek, esnafa ve halka refahı getirecek projelerimiz hazır. Ülke ekonomisini faizden ve dışa bağımlılıktan kurtararak tamamen bağımsız milli ekonomiye nasıl ulaşacağının yol haritasını belirledik” dedi.

Başkan Dere, “1 yıldır boğuştuğumuz Covid-19’dan en çok etkilenen kesimlerin başında esnafımız geliyor. Belki sanayi sitesinde kapanma olmadı ama birçok esnaf, tedbirler kapsamında aylarca kepenk açmadı. Bu da esnafın omzundaki yükü daha da arttırdı. Esnafımızın dayanacak gücü kalmadı. Kendilerine samimi olarak uzanacak bir el bekliyorlar. Milli Görüş iktidarına da işte bu yüzden ihtiyaç var. Esnafın, vatandaşın derdinin çözüm adresi Milli Görüş’tür” ifadelerini kullandı.