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Yeniden Refah Partisi’nden Çin’le kardeş şehir tepkisi

Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Metin Türkan, Doğu Türkistan’da yaşayan Türk ve Müslüman halka Çin hükümetince uygulanan zulme tepki göstererek, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Çin’in Yiwu şehri arasında kardeş şehir protokolü imzalanmasına da karşı çıktı.

Yeniden Refah Partisi’nden Çin’le kardeş şehir tepkisi

Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Metin Türkan, Kadın Kolları Başkanı Hanife Beştepe, Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Yılmaz ve İlçe Teşkilat Başkanı Cuma Katkıcı ile birlikte Çin hükümetinin yaklaşık 70 yıldır Uygur Türklerinin yaşadığı Doğu Türkistan’da uyguladığı politikalara ilişkin olarak bir açıklama yaptı.

 Doğu Türkistan’daki Müslüman Uygur Türklerine Çin hükümetince sistematik olarak işkence, asimilasyon ve katliam uygulandığını belirten Başkan Türkan, “Doğu Türkistan’daki Müslüman Uygur Türklerine sistematik olarak işkence asimilasyon ve katliam uygulayan katil Çin devletini şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Doğu Türkistan’da bu zulümler yaşanırken geçtiğimiz aylarda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş’la katil Çin’in Yiwu şehrini kardeş şehir ilan etmiştir. Bu karar, Fransızlara ilk kurşunu sıkan Sütçü İmamın ve aziz şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Bizler Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Teşkilatı olarak milli mücadelemizin ilk kıvılcımını ateşleyen şehirlerimizden olan kahramanlar diyarı Kahramanmaraş’ımıza bu ayıbı yaşatan büyükşehir belediye başkanını esefle kınıyoruz” dedi.

 


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Mustafa 13 saat önce

Din kardeşliği, dil kardeşliği bitmiş artık birileri için, menfaat, çıkar, para kardeşliği almış bunların yerini..

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Özlem Göler Çebik 11 saat önce

bunlarda kendini nimetten sayıyolar. ilk seçimde bulursunuz sandığın dibini.

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Yusuf 12 saat önce

Kardeş şehir olacaksanız birileri ile, pakistan ' da arayın mesela kurtuluş mücadelemize ziynet eşyalarını satarak destek oldular , Libya nin Mistra şehriyle olun kendini Osmanlı torunu sayıyorlar. Kerkük ile olun . Erbil ile olun mesela . Niye çin menfaat için değil de ne için?

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Bu Şehrin Insanı 10 saat önce

aşağıdaki konuların da konuşulup çözüm üretilmesi dileğiyle iyi günler .
1- YOLLAR (Ekinözü-Ilıca- Kahramanmaraş yolu, Kadirli –Andırın –Göksun yolu, )
2- İSTİHDAM ( ilçelerimize küçük ,orta ölçekli fabrikalar kurularak yatırımlar yapılarak insanlara iş imkanı sağlanması)
3- TARIM , HAYVANCILIK VE ALABALIK ( bu sektörün sorunları çözülürse şehrimiz ekonomik olarak çok daha canlı hale gelecektir)
4- TURİZM (Eshabı-Kehf , Başkonuş ,Ilıca , Hançer Kanyonu, Elbistan Pınarbaşı,Ekinözü içmeler )
5- EĞİTİM ( Şehrimizin eğitim sorunları çözülmeli ve eğitim sıralamasında iyi yerlerde olmalıyız)
6- BÜYÜKŞEHİR ( Merkezden ilçelere ilçelerden merkeze günde en az iki defa belediye otobüs seferi olmaldır.)

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Ahmet Parlak 10 saat önce

neyin kafasını yaşıyorsunuz?

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