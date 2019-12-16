Yeniden Refah Partisi’nden Çin’le kardeş şehir tepkisi

Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Metin Türkan, Kadın Kolları Başkanı Hanife Beştepe, Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Yılmaz ve İlçe Teşkilat Başkanı Cuma Katkıcı ile birlikte Çin hükümetinin yaklaşık 70 yıldır Uygur Türklerinin yaşadığı Doğu Türkistan’da uyguladığı politikalara ilişkin olarak bir açıklama yaptı.

Doğu Türkistan’daki Müslüman Uygur Türklerine Çin hükümetince sistematik olarak işkence, asimilasyon ve katliam uygulandığını belirten Başkan Türkan, “Doğu Türkistan’daki Müslüman Uygur Türklerine sistematik olarak işkence asimilasyon ve katliam uygulayan katil Çin devletini şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Doğu Türkistan’da bu zulümler yaşanırken geçtiğimiz aylarda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş’la katil Çin’in Yiwu şehrini kardeş şehir ilan etmiştir. Bu karar, Fransızlara ilk kurşunu sıkan Sütçü İmamın ve aziz şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Bizler Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Teşkilatı olarak milli mücadelemizin ilk kıvılcımını ateşleyen şehirlerimizden olan kahramanlar diyarı Kahramanmaraş’ımıza bu ayıbı yaşatan büyükşehir belediye başkanını esefle kınıyoruz” dedi.