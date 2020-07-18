Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Dere’den esnaf ziyareti

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Mehmet Dere, bir dizi ziyaret ve görüşmelerde bulunmak üzere Elbistan’a geldi. Başkan Dere, partisinin Elbistan İlçe Teşkilatı tarafından Çarşı Atik Camii yanında açılan standı ziyaret ederek İlçe Başkanı Fehmi Yılmaz ve partililerle görüş alışverişinde bulundu. Başkan Dere, daha sonra esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek partisinin başta ekonomi ve toplumsal yaşamla ilgili program ve projelerini anlatarak partisine destek istedi.

Esnaf gezisi sonrasında değerlendirme yapan Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Mehmet Dere, başta ‘Havuz Sistemi’ olmak üzere partisinin ülke ekonomisine ilişkin atacağı adımlardan bahsetti.

Ekonomik kalkınma için 16 kaynak program hazırladıklarını dile getiren Başkan Dere, şöyle konuştu:

“Yeniden Refah Partisi olarak hayra motor şerre ise fren bir partiyiz. Partimizin bu ana amacı doğrultusunda bütün ilçelerimizde topraklarımızı karış karış taramaya çalışıyoruz. Tebliğ etmedik, davet etmedik hiç kime bırakmayacağız. Genel başkanımızdan aldığımız bu talimat gereğince Elbistan’da aynı merhum Necmettin Erbakan hocamızın döneminde olduğu gibi havuz genelgesinin, milli bir duruşun ve milli bir siyasetin ayağa kalkması için elimizden geleni yapmak üzere insanımıza, partimizi ve programlarımızı açıklıyoruz. 16 tane kaynak programla, Türkiye’nin faizsiz ve dış borç almadan nasıl kalkınacağını ve ekonomimizin nasıl düzeltileceğinin planı ile programını çizmiş durumdayız. Bunları açıklıyoruz. Halkımızı iyiliğe davet ediyoruz. Çünkü ülkemizde yapılacak her türlü iyilik hareketinin içerisinde bulunmaya söz verdik.”

Afşin-Elbistan A Termik Santrali’ne filtre takılmasının gerekliliğine değinen Başkan Dere, iktidardan da Anadolu insanının yapısına uygun olmayan kanunları ve sözleşmeleri yürürlükten kaldırmasını istedi.

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Mehmet Dere, “İstanbul Sözleşmesi gibi ucube sözleşmenin, iktidar tarafından derhal lağvedilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Domuzun, kasaplık ya da et ürünüdür diye alınan kararın reddini istiyoruz. Zinanın suç olduğunu ifade ediyoruz. Burası, Türk milletinin ocağı olan Anadolu memleketidir. Anadolu insanına bu zulüm yapılamaz. İktidarın bu konuda kanunları düzenlemesini istiyoruz.

Elbistan için ise, A Santrali hala filtre takılmadan çalışıyor. Filtresiz olduğundan dolayı iktidara milleti zehirlemeye haklarının olmadığını hatırlatıyoruz. Derhal önlem almaya davet ediyoruz. Yapılacak her türlü hayırlı hizmetlerde şu ya da bu iktidar demeden destek olacağımızı; yapılan her yanlışa da karşılarında milletin özünü ve onun mayasındaki özellikleri yansıtacağımızı ifade ediyoruz. Bütün ilçelerimizde ayaktayız. Esnaflarımız bizi ilgiyle, sevgiyle ve muhabbetle karşılıyor. Bu, geleceğimizdeki iyi şeylerin tesisi için Yeniden Refah Partisi’ni Elbistan’ımızda güçlü bir şekilde temsil ediyoruz. Esnaflarımıza, hayırlı işler ve rızıklar diliyoruz. Sorunlarını ve problemlerini inşallah bütün gücümüzle çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Fehmi Yılmaz ise, çalışmalarını 3 ana temel üzerinde yoğunlaştırdıklarının altını çizerek, “Bu çalışmamıza katkıda bulundukları için il başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Biz, çalışmalarımızı 3 ana madde üzerinde sürdürüyoruz. Ülkemiz için yapılan güzel şeyleri takdir ediyoruz. Yapılması gerekenleri hatırlatıyoruz. Yapamadıkları işi de biz geldiğimizde yapacağız inşallah. Ülkemize uygun olmayan yasaları reddediyoruz. Ülkemize uygun olan yasaları çıkarmak önceliğimiz olacak” şeklinde konuştu.







