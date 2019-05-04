Yeniden Refah Partisi Elbistan ilçe kongresi gerçekleştirildi

Yeniden Refah Partisi, Elbistan’daki ilçe teşkilatında gerçekleştirilen kongreye tek aday olarak Metin Türkan gösterildi. Kongreye katılan üyelerin tamamının oyları ile Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanlığı’na seçilen Türkan, “Yeniden Refah Partimizin kuruluşunu gerçekleştirdik ve bugün burada ilk kongremizi yaptık. Kongremizin hayırlı olmasını temenni ediyorum, tüm katılımcılara bugün bizi burada yalnız bırakmadıkları için de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘Daha güçlü, yaşanabilir, refah seviyesi yüksek bir Türkiye için yola çıktık” diyen Türkan, “Yaşanabilir bir Türkiye, yeniden güçlü Türkiye ve yeni bir dünyayı oluşturma hedefine doğru ilerleyeceğiz. Rahmetli Erbakan hocamızın yarım kalan projelerini inşallah teker teker tamamlayacağız. Biz Yeniden Refah Partisi olarak yıkmak için değil yapmak için geliyoruz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin inşallah. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak eğriye eğri, doğruya doğru diyeceğiz. Eğilmeden bükülmeden, diklenmeden 82 milyon ve İslam aleminin refahı için varız. Hakkı, adaleti ne pahasına olursa olsun savunacağız” ifadelerini kullandı.









