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Yeniden Refah Partisi Elbistan ilçe kongresi gerçekleştirildi

Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Teşkilatı’nın tek liste ile gerçekleştirilen kongresinde ilçe başkanlığına Metin Türkan seçildi.

Yeniden Refah Partisi Elbistan ilçe kongresi gerçekleştirildi

Yeniden Refah Partisi, Elbistan’daki ilçe teşkilatında gerçekleştirilen kongreye tek aday olarak Metin Türkan gösterildi. Kongreye katılan üyelerin tamamının oyları ile Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanlığı’na seçilen Türkan, “Yeniden Refah Partimizin kuruluşunu gerçekleştirdik ve bugün burada ilk kongremizi yaptık. Kongremizin hayırlı olmasını temenni ediyorum, tüm katılımcılara bugün bizi burada yalnız bırakmadıkları için de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘Daha güçlü, yaşanabilir, refah seviyesi yüksek bir Türkiye için yola çıktık” diyen Türkan, “Yaşanabilir bir Türkiye, yeniden güçlü Türkiye ve yeni bir dünyayı oluşturma hedefine doğru ilerleyeceğiz. Rahmetli Erbakan hocamızın yarım kalan projelerini inşallah teker teker tamamlayacağız. Biz Yeniden Refah Partisi olarak yıkmak için değil yapmak için geliyoruz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin inşallah. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak eğriye eğri, doğruya doğru diyeceğiz. Eğilmeden bükülmeden, diklenmeden 82 milyon ve İslam aleminin refahı için varız. Hakkı, adaleti ne pahasına olursa olsun savunacağız” ifadelerini kullandı.




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Turgut Ümmetoğlu 2 hafta önce

Rahmetli Erbakan'ın, benim Saadetten Partisinden başka projemi yürütebilecek parti yok dediğini, sizin kulaklarınız duymadımı? yazımı rahmetli hocamızın çok güzel bir sözü ile bitireyim, bree gafiller siz ne zaman adam olacaksınız.

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Sadettin 2 hafta önce

Hayırlı olsun

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Muhammet 2 hafta önce

Amaç belli akp genel başkanını partinizi kapatın size birkaç milletvekilligi veririm diyecek büyük devlet adamı büyük profesör merhum Erbakan hocanın oğlu da soylu gibi kurtulmuş gibi akp ye kapak atıp ahkam kesecek.
Olay bu aksini iddia edenleri ispata davet ediyorum

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Elbistanlı 2 hafta önce

Şu Refahlıyız diyerek merhumerhum Erbakan Hocamın kemiklerini sızlatan CHP,HEP,İP ortağı sahte Refahlılardan alın pir-u Pak olan REFAH'ı alın artık.hayırlı olsun.

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Elbistan 2 hafta önce

Allah hayırlı eylesin Tayyip Erdoğan siyaset de oldukça ben oyumu onu hibe ettim.

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Salih 2 hafta önce

Rahmetli erbakan hocam.tayyip ayrılinca partinin basına fatihmi.gececek sorusuna bir cocuktan alip diger çocugami verelim bu davayi fatih çok terlemesi lazim demişti.bu gunleri saadet partisi dışinda kim bende milli görüşcüyum.derde ayrı hareket ederse o palyaço olur demişti.bakın fatihin etrafindakilere.yeni üyelerde dahil hepsi davasi olmayan her secim sonrasi bir parti degiştirmişlerle dolu.gercekten milli görüşcüler saadette.çakmalarida akp de .böyle bir oluşuma hiç gerek ypktu.

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