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Yeniden duymak için yardımseverlerden destek bekliyor

Kahramanmaraş'ta yolda yürürken sara nöbeti geçirince biyonik kulaklığını kaybeden Elbistanlı genç kız, yeniden biyonik kulaklık alabilmek için hayırseverlerin yardımını bekliyor.

Yeniden duymak için yardımseverlerden destek bekliyor
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Elbistan’da yaşayan ve 4 yıl önce kardeşi İrfan İspir'i kaybettikten sonra strese ve bunalıma bağlı olarak duyma yetisini kaybeden sara hastası Nergis İspir’e yapılan ameliyat sonucu İspir'e biyonik kulaklık takıldı. İspir, 4 ay önce ekmek almak için markete gittiği sırada sara nöbeti geçirdi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan İspir’in biyonik kulaklığı da olay yerinde düştü. Anne Meryem İspir, "Yere düşüp bayıldığı için çevredekiler yardım etmek isterken kulaklığı düşmüş. Her yeri aradık ama bulamadık" dedi.

Kızının 3 yıldır kullandığı biyonik kulaklığın SGK tarafından karşılandığını anlatan anne, "Kızım daha önce dışarı çıkar arkadaşlarıyla görüşürdü. Kulaklığını kaybettikten sonra hayata küstü" ifadelerini kullandı.

Kulaklığını kaybettikten sonra dışarı çıkmadığını belirten sara hastası Nergis İspir ise, "Kulaklığımı kaybettiğim günden beri dışarı çıkmıyorum. Çünkü insanların ne dediğini duymuyorum. Hayattan tat almıyorum. Ben de duymak istiyorum. Ancak ailemin maddi durumu iyi olmadığı için 12 bin lirayı bir araya getirip biyonik kulaklık alamıyoruz. Lütfen yeniden duymamı sağlasınlar, hayat böyle çok kötü. Büyük bir boşluk içindeyim" diye konuştu.



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